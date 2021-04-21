神盾攜手友達 開發大面積光學指紋辨識

指紋辨識 IC廠商神盾（6462）於今(21)日宣布，與友達（2409）旗下子公司達擎，於「Touch Taiwan 2021」中，聯手展示共同合作研發「最大 LTPS TFT 超薄型屏下光學指紋感測模組」。

神盾指出，上述產品是目前唯一與OLED面板整合的大面積 LTPS TFT 超薄型屏下光學指紋感測模組，特點為大面積指紋辨識，約可達手機螢幕占比的1/3，並支援雙手指的指紋辨識。相較於市面上光學指紋辨識產品，神盾所支援技術可讓辨識面積更大、更薄，且成本更低，深具市場競爭力，在手機應用上則可大幅提升行動支付的安全性，更精確進行身分驗證。

神盾強調，該公司致力於指紋辨識 IC設計研發，於智慧型手機應用上，不論是電容 式或屏下指紋辨識，產品及客戶都已遍及全球，為全球指紋辨識出貨量第二大供應商。另外，神盾也積極展開產官學研的合作，並於2019年成功取得經濟部技術處 AI on Chip 研發補助案，持續朝 AI 領域發展。