GDP上看5％ 中經院：不是不可能但隱憂是有的

國發會主委龔明鑫昨天表示，各項經濟數據表現優於預期，今年上半年國內景氣燈號有望一路亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，今年國內經濟成長率有機會突破5%。但，中經院今（21）日上調我國今年經濟成長率（GDP）最新預測值為4.8%，不到5%，面對媒體詢問，中經院院長張傳章表示，隱憂是有的，但4.8%也很接近5%，不是說要達到5%不可能，但還要再努力。同時，張傳章也強調，中經院目前預測數值已經是國內智庫最樂觀。

中經院預估2021年經濟成長率為4.8%，不過張傳章提醒，疫苗與疫情的拉鋸仍會影響經濟復甦力道和成長幅度，中美貿易紛爭則影響廠商布局，地緣政治也將帶來不確定性，特別是台海的情勢，多少會影響未來的經濟成長，因此說「未來隱憂還是有」。

同時，張傳章也擔憂缺水的問題。他指出，目前已超過九座水庫蓄水量低於10%，中、南部水情嚴峻，雖然水資源開發等問題需有長期規劃，但目前的水荒問題亟需解決，對國內的生產與廠商投資有立即影響，且限水、缺水的時程愈長，後果將愈趨嚴重，不僅會衝擊國內生產活動，還可能影響廠商投資決策等。

此外，張傳章還提到，隨著全球經濟復甦力道增強，對於原物料等物資需求增強，引發各界對於全球通膨、利率以及匯率走勢的預期，而為因應新冠肺炎疫情嚴峻之際，主要國家所推出的各項財政、貨幣政策，在後疫情時代也將付出代價，不僅將成為各國政府難題，也對全球經濟走勢帶來挑戰。

不過，中研院經濟研究所研究員周雨田則表示，4.8%再往上調也不驚訝，關於今年經濟成長率（GDP）的預測，他認為還可以再樂觀一點。

周雨田指出，近幾個月外銷訂單數字都高得令人非常意外，但其實這是反應國外的需求經過長期的疫情限制，被壓制的需求慢慢反映出來了，且應會持續增加，所以關於今年經濟成長率的預測，應該會繼續往正面發展，他持樂觀看法。