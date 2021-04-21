玉山銀董座黃男州：台灣必須警惕 疫情後世界將不同

玉山銀行董事長黃男州今（21）日出席2021大師智庫論壇，談及2021年對金融業最大挑戰，是疫情下各國政府啟動QE措施，大幅印鈔票，以及降息，後續更嚴重的議題「寬鬆後，錢收回來是不是又是另一場經濟大動亂？」他警示，台灣人必須警惕：疫情後，世界將會不同。

黃男州說，綜觀來說，根據歷史經驗，重構社會的四大區動力，包括：瘟疫、戰爭、飢荒、技術革命。

他舉例，過去歐洲黑死病曾經讓歐洲人口減少三分之一，也因為人力減少，衝擊歐洲封建制度，領土制度改變更帶動後續得大航海時代，西班牙正在大航海時代中迎向長達50年第一強國時代。

而上一個冠狀病毒爆發時期，導致全球5億人口染病、占了全球四分之一，2021年正在經歷的新冠肺炎，也導致全球疫情爆發，黃男州說，台灣人雖然在此次疫情表現優秀、值得高興，但:台灣人必須警惕，疫情後，世界將會不同。

世界會有哪些不同？第一，最大影響就是寬鬆貨幣政策，以及降息環境，這些衝擊金融業。第二，供應鏈轉移。黃男州更提及，疫情也讓大家知道，供應鏈會是一個國安議題，供應鏈正在轉移。

第三，中美之間的未來發展「現在大國以及崛起大國要怎麼相處？台灣處於中美之間要怎麼發展？」

黃男州指出，未來中美之間將從貿易戰，將逐步變成科技戰，後面還有金融戰。他舉例，香港反送中後，美國針對香港問題對香港高官進行制裁，導致官員薪水要有現金領取、擺放家中，這也凸顯，即便香港有各國金融業，但金融業害怕違反美國制裁，最嚴重導致銀行沒有美元業務，影響甚大。