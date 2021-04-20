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懸缺三個月終於核定！ 台鐵局長由副局長杜微升任

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸 海底撈回應了

行政院長蘇貞昌點頭了　台鐵局副局長杜微升任局長

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

新任交通部部長王國材今（20）日上任，行政院發言人羅秉成晚間證實，院長蘇貞昌在聽取王國材報告後，支持王國材的建議，台鐵局局長一職，由副局長杜微升任。

林佳龍今日正式將交通部長一職，交棒給王國材，王國材在稍早的交接典禮中也透露，台鐵局局長懸缺，將由現在的三名副局長其中一名升任。

羅秉成晚間表示，蘇揆今日先到彰化縣視察烏溪伏流水擴增工程後，便馬不停蹄地回到台北市，接見王國材部長，王部長也向蘇揆報告交通部相關事宜。

羅秉成表示，王部長也向院長建議，台鐵局局長一職，由副局長杜微升任，蘇揆也表示予以支持，同意此建議。

羅秉成也表示，台鐵改革勢在必行，且迫在眉睫，一刻都不能稍緩，在交通部乃至台鐵局整體人事布局上，都要從專業能力考量。  羅秉成表示，從王國材部長、胡湘麟次長、祁文中次長、杜微局長，都是富有實務經驗的人選，他們對台鐵的改革，都有一致的理念與想法，蘇揆也希望新的人事布局，能為台鐵帶來新氣象。

王國材 台鐵 羅秉成

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