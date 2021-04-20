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康和證出招防大慶證 會上演大同案翻版？

聯合報 / 記者何醒邦

今年6月康和證券進行董監改選，將上演經營權之爭，市場派大慶證券大股東黃谷涵來勢洶洶，去年已大舉加碼股權，欲以小吃大；而康和董事長鄭大宇與父親鄭國華也急忙戒備，董事會日前討論市場派提出的董事名單時，竟以大慶證旗下的乾坤管理顧問公司處於停業狀態，暫時擱置審查作業，明天（21日）董事會將續行審查，會不會如同大同案翻版，將董事全數剔除，市場關注。

2017年大同公司派為了鞏固江山，原董事會就曾以資格不符為由，剔除市場派所有提名人選，市場派憤而提告，結果歷經一、二審判決公司派的董事當選「自始無效」，但直到去年改選也尚未定讞，公司派成功靠訴訟拖過任期。

康和證券6月4日召開股東會改選11席董事，市場派大慶證旗下乾坤公司提出7名董事候選人，康和證上週以乾坤公司停業為由，先函請主管機關解釋，將在21日再行召開臨時董事會續行審查。

對於公司派突然出招，質疑市場派董事的適格性，大慶證的律師說，乾坤公司目前雖停業中，卻是因沒有產生營業費用，可申請停業省稅，也並非「解散」，法人人格也未消滅，不應影響股東權益；且公司法也只規定形式審查，現在已緊急發函給經濟部商業司、櫃買中心、證交所等主管機關主管機關求助。

而康和證劵小股東自救會也發表聲明：1.鄭國華及鄭大宇父子日前遭檢舉掏空16億元，自救會支持良性競爭，唯有新血加入董事會才能查明真相。發現真相，查明弊案。2.法律規定僅能形式審查，如果鄭姓父子用奧步剔除其他股東依法提名的董事名單，簡直是大同案翻版，主管機關應介入制止。

據了解，目前公司派與市場派雙方股權勢均力敵，科技出身的黃谷涵，對Fintech相當有想法，若順利進入董事會，可能會推動康和與大慶合併，以壯大版圖。

康和證表示，董事名單相關疑義待21日的臨時董事會續行審查。公司基於維護股東權益，為求慎重公平，除徵詢主管機關意見，並無剔除之意圖。公司也針對自救會的真實性，向檢調單位申請調查，結果並無該組織的存在，恐係有心人士虛構自救會之名以圖自身利益。

股東會 自救會 大同

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