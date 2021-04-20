第一金證券前董座葉光章外傳被請辭 財政部還原真相

外界傳近來公股行庫高層人士異動多是被請辭，財政部今（20）日還原第一金證券前董事長葉光章為涉及內部人員管理及業務營運等公司治理不當等因素，即提出辭呈，並非報導所言之其他因素。

公股行庫人事異動頻繁，更傳出公股高層為被請辭而非自願離職，雖財政部一再澄清人事異動都是「個人因素」，並且尊重個人生涯規劃，但有媒體報導，第一金證券前董事長葉光章為被請辭，與接任第一金證董事長的陳致全及兆豐證券董事長陳佩君，實際上各有其背景與派系等因素間接影響。

不過財政部對於葉光章請辭一事則表示，第一金控先前曾接獲第一金證券前董事長葉光章相關檢舉函，內容涉及內部人員管理及業務營運等公司治理不當問題，經財政部部長蘇建榮告知此等檢舉內容後，葉光章即提出辭呈奉准，至於相關檢舉事項，後續也將為適切處置。

財政部澄清，目前第一金證券董事長陳致全是由蘇建榮推薦再報請行政院核定後派任，而兆豐證券董事長陳佩君更早於2018年10月29日由前行政院院長賴清德核定擔任董事長一職，相關報導內容與事實不符。