營建工程物資還在漲！ 國發會擔憂衝擊民間投資

國發會主委龔明鑫今（20）日指出，景氣亮紅燈之後，要特別關注物價情勢。今年第1季營建工程物價指數平均漲6.41%，持續走高；他並說，會擔心是否因物資短缺，而影響民間投資。

龔明鑫表示，隨著國際原物料價格飆漲，現已有個別項目出現價格上漲情況，政院已責成各部會密切關注，並採取個別措施。通膨是指物價廣泛、全面且持續性上漲，目前只有局部上漲。

國發會官員表示，包括玉米、黃豆、小麥及原油，是國發會最關注的大宗商品。根據主計總處資料，上述商品今年3月依序較去年同期上漲65.4%、62.2%、8.6%，以及90.3%。

龔明鑫分析，近期國際油價漲勢，會間接推升進口原物料價格上漲，但國際原油價格也不太可能一直漲上去，且美國拜登政府上台後著重在綠能，這會成為國際油價約束力量。

至於營建物資價格則呈持續上漲之態勢。國發會指出，去年我國房市熱絡，營建工程物價指數自去年10月呈明顯上揚走勢，漲幅逐月升高，今年1月起，漲勢更破6%，3月更達7.07%。

營建工程物價指數之編製包含水泥、砂石、金屬、木材、塑膠、油漆、機電設備、瀝青等物資，以及工資及機具資金等項目。原物料價格上漲及營建缺工都會反映在該指數上。

龔明鑫指出，今年上半年景氣燈號亮紅燈，必須關注物價情勢。主計總處發布3月CPI年增1.26%，物價尚呈平穩，國內目前無通膨現象。