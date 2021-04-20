景氣強強滾！ 國發會：今年經濟成長率有望突破5%

國發會主委龔明鑫今（20）日表示，因各項經濟數據表現優於預期，今年上半年國內景氣燈號有望一路亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，今年全年經濟成長率有機會突破5%。

主計總處今（2021）年2月大幅上修經濟成長率為4.64%，各季經濟成長率依序為6.2%、7.16%、3.19%、2.44%；今年全年經濟成長率若再進一步上修至5%，將創2011年金融海嘯之後、近11年來最高。

主計總處將在下周五（30日）發布今年第1季概估值，同時也將連動修正今年全年經濟成長率概估值。

龔明鑫表示，因今年第1季出口暢旺，動輒二成以上年增率；外銷訂單年增率達三成、四成以上，今年第1季經濟成長率將會進一步上修。

龔明鑫表示，因疫情衝擊淡化，加上去年同期低基期效應，致今年第1季各項經濟數據表現較預期中來得佳，成長幅度較預期來得大；國內外主要預期機構愈晚估計、數值愈高；他認為，今年有很大機會會超過5%，今年第1季經濟成長率會比原預估來得高。

他並表示，目前當務之急是落實投資台灣三大方案，若能有實質民間投資，經濟成長就會比較紮實。他也說，「如果沒有投資，股票又在漲，心會虛」，目前民間投資仍按原進度進行。

他並指出，儘管今年經濟成長率將上修，但仍有挑戰。行政院一直不斷檢討五缺議題，目前用地情況尚還好，但水情吃緊，正因超前部署、桃園新竹備援管線搶先完成，每天調度約20萬噸水，紓緩新竹科學園區水情。行政院與經濟部現在持續研擬對策，希望5月底梅雨能夠有些雨水進來，但若沒有，經濟部也已經備妥到6月的因應對策。

至於電力供應，他進一步指出，這2年供電情況尚可，但第三天然氣接收站興建問題仍要克服。人力部分，現有基層勞動力短缺現象，主要是受到疫情影響，外籍移工來台受限，現已要求大型公建計畫採專案申請，不與民間投資業者搶基層移工。

國內景氣紅通通，龔明鑫坦言，今年上半年國內景氣燈號可望一路亮紅燈，這仍處在第15次景氣循環擴張期。他進一步解釋，第15次景氣循環是自2011年2月底開始，至今仍在擴張期，但因遭逢美中貿易戰及疫情衝擊，而呈現上上下下波動。