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外銷訂單連13紅 經部預期「500億成新常態」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

外銷訂單連13紅！隨全球景氣復甦，終端需求回升，疫後企業與個人生活數位化需求熱絡，再加上國際原材物料行情走高，帶動各大貨品接單全面上揚，據經濟部統計處統計，3月外銷訂單達536.6億美元，是歷年3月首次突破500億美元。統計處處長黃于玲認為，今年第一季就有兩個月突破「5字頭」，「外銷訂單單月超過500億美元」很可能成為疫後新常態。

黃于玲表示，去年開始，外銷訂單單月出現5字頭，今年第一季又有兩個月超過500億美元，4月外銷訂單預估也將超過500億，「500億美元」可能成為外銷訂單新常態。她指出，由於高科技產品應用持續擴展，疫情後有些生活型態轉變，包括企業面、生活面對數位化產品的運用加深加速，加上台灣在半導體產業在高階製程上相當有優勢，種種因素下，都會支撐高科技產品需求有一定成長。

黃于玲指出，同時，疫情使得去年傳統終端消費力道限縮，隨疫苗下半年陸續施打，若疫情得到控制，消費力道就會明顯放出來，支撐業界看好景氣持續復甦，雖不敢說每個月都會有500億美元，但會「比較常出現」。

3月外銷訂單536.6億美元，年增33.3%，各主要貨品接單成長均逾2成。其中，遠距商機延續，以及5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，支撐資訊通信及電子產品接單續強，分別年增21.6%及27.2%；光學器材也因宅經濟應用需求仍殷，帶動面板接單續揚，致年增45.2%。

傳統貨品方面，因市場需求回升，以及原材物料價格上漲，激勵各項產品價量齊揚，加上基期較低，致基本金屬年增54.4%、機械年增36.7%、塑橡膠製品年增61.8%、化學品年增51%。

展望未來，統計處表示，疫情等全球經貿變因仍在，在疫情沒有完全控制情況下，筆電需求還是強勁，加上生活型態改變，生活消費娛樂等，都會推升一部分科技產品訂單。不過，隨著各國擴大施疫苗，科技產品成長力道是否能延續，有待觀察。而國際主要經濟體推出振興經濟方案，全球景氣可望持續復甦，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁，宅經濟、遠距商機延續，以及我國半導體業者高階製程具競爭優勢，有助延續科技類貨品接單動能，此外，隨全球需求回溫，國際原物料價格上揚，也可望推升傳統貨品接單動能。

疫情 外銷 經濟部

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