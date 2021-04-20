傳產撐起！ 台灣外銷訂單同步創最強3月及第1季

經濟部統計處今（20）日公布3外銷訂單金額為536.6億美元，達歷年同月新高，更是3月份外銷訂單金首次站上500億美元大關；年增率則為33.3%，「連13紅」。統計處今日也公布第1季外銷訂單金額為1489.7億美元，季年增42.9%；同步創下「最強3月」，也創下「最強第1季」。

經濟部預估，4月外銷訂單落在500億至515億美元間，也將會是4月首度站上500億美元大關，預估年增為29.8%至33.7%，有望達「連14紅」。

綜觀分析，統計處表示，外銷訂單破500億美元是去年下半年首度破500億元，但今年1季已經有2個月出現500億美元，認為接下來將會出現持續破500億美元的常態。

為何可持續攻下500億美元大關常態，黃于玲分析，主要是高科技產品持續在擴展，疫情之後生活型態也帶動大規模數位化。而消費終端去年受到疫情影響，但今年疫情隨著疫苗開打逐漸趨緩。她雖然不敢保證每個月都能攻下「500億大關」，但有機會較常出現。

電子貨品方面，資訊通信產品、電子產品外銷訂單金額為140.2億美元、158.4億美元，均創歷年同月新高，且呈現二字頭成長。統計處解釋，主因為遠距商機延續帶動筆電接單成長，加上手機、顯示卡、伺服 器、網通產品等需求續增。

對於美日同盟對於台灣科技廠商接單是否為利多，統計處長黃于玲表示，台灣廠商客戶來自全世界，外銷訂單還是反映市場需求面狀況，只要有利於廠商營運相信都會正面看待。

值得一提的是，3月傳統產業表現亮眼。基本金屬製品、機械、塑像膠製品外銷訂單金額均創歷年單月新高，金額分別為31.4億美元、24.6億美元及28.2億美元；年增率分別為54.4%、36.7%及61.8%。而化學品年增率達51.0%，為11年來最大漲幅。

統計處說明，傳產年增幅度大則是因為去年受到疫情所出現的低基期，所以才呈現比高科技更大幅度的年增率。對於傳產一路長紅是因國際疫情穩定推高需求，還是因為原物料價格墊高。黃于玲表示，從整體金額無法看出哪個影響大。

而在接單地區方面，美國、中國大陸及香港、歐洲均創歷年同月新高，東協更創下歷史新高，訂單金額為53.6億美元，年增44.6%。

統計處解釋，東協訂單金額較去年增加16.5億美元，主要貢獻來源來自資通信產品及電子產品，包括筆電及液晶螢幕。黃于玲說，成長動能來自在大陸台商因美中貿易戰轉移到東協國家，因此大量中間財就從大陸轉移到東協。

然而歐洲疫情3月又爆發，德國、法國也相繼進入封城，但歐洲的訂單金額仍創歷年同月新高。統計處解釋，歐洲3月雖然疫情確實出現波動，但訂單存在預期需求，因此既使出現疫情挫折，但在疫苗施打的情況下，廠商仍對歐洲市場後勢看漲。

另外，台灣已達美國匯率操縱國標準，但尚未列為匯率操縱國，卻也造成台灣央行壓力。對此是否會對台灣產業出口有影響，經濟部統計處表示，分析下來台灣主要競爭對手中國大陸及南韓匯率升值幅度較高，所以長期趨勢台灣廠商仍保有競爭力。

統計處長黃于玲說，匯率主要是看跟競爭對手的競爭力比較，短期必須要看競爭對手是否也有跟著升值。綜合觀察各國貨幣與上年同月比較，新台幣升值6.41%；日圓下滑1.37%；新加坡幣增加5.46%；韓元、歐元及人民幣均增加7%以上，顯示大陸及南韓升值幅度還是高於台灣。

而在長期的匯率趨勢，廠商還是重視競爭力，尤其是產品的附加價值，如果有辦法做提升，再包括避險工具，就可以降低匯率對於產品出口的衝擊；這部分政府還是會持續中小企業及傳統產業升級轉型。

展望未來，隨著各國施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案， 全球景氣可望持續復甦，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用 需求強勁，宅經濟、遠距商機延續，以及我國半導體業者高階製程具 競爭優勢，有助延續科技類貨品接單動能，但疫情及美中貿易戰爭端等變速仍會干擾全球經濟復甦速度。

據外銷訂單受查廠商對4月份接單看法，按接單金額計算的動向指數則為49.7，顯示廠商預期4月份整 體外銷訂單金額將較3月份減少，統計處解釋主因為「季底效應」，按往例訂單都會呈現「三高四低」。