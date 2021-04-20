彭博ETF統計：市場情緒樂觀 資金追捧美國股票型資產

美國景氣正向及金融股財報亮麗，提振市場樂觀情緒，聯準會主席鮑爾表示將等通膨和就業達到目標後再考慮升息，這兩項條件不太可能在2022年底全部滿足，牽動美國十年期公債殖利率回落至1.58%及美元指數雙雙下滑，激勵全球股債市表現。

依據彭博資訊統計，過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入288億美元，多數股市皆吸引資金淨流入，其中主要流入美國及全球股票型ETF，分別淨流入161億及59億美元，中國、日本、新興市場及歐洲股市則分別淨流入34億、10億、3.5億及0.6億美元，而亞太及拉美股市近週則分別為資金淨流出7.5億及0.04億美元。

富蘭克林證券投顧分析，展望未來兩週將進入超級財報週，根據Factset統計，史坦普500大企業已有9%公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為81%及84%，第一季獲利預估成長30.2%，將是2010年第三季以來最大增幅，較去年年底預估的15.8%及三月底預估的23.8%上調。

另一方面，美國經濟復甦預期有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在中國、南韓、台灣等主要亞洲國家今年來強勁的出口動能，儘管中國官方欲推動政策正常化，預期逐步正常化的過程反而有助中國維持更為長期的成長動能，建議投資人以美國平衡型基金為核心，搭配分批加碼新興亞洲、大中華股票型基金或新興市場平衡型基金，類股方面則建議採取創新成長及價值補漲兼備的策略，著眼生技股自二月中旬以來的波段跌幅已接近滿足點，近週反彈且吸引資金回流，空手者可留意操作機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，就像2021年初所看到的，併購活動仍是生技產業的主要驅動力。鑒於中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，我們預期將看到更多的併購活動。雖然最近有關藥價改革的討論再次引起投資人擔憂，加劇了三月份的拋售，但藥物定價並非拜登競選時的主要政策焦點，我們認為藥價的討論可能在應對新冠疫情中退居二線。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，據估計，全球企業於2020年在數位轉型的支出約為1.3兆美元，但由於疫情大有可能加速企業的轉型計劃，這數字可能被大幅低估。投資人可留意關於數位轉型的十大主題，包括：人工智能/機器學習、安全雲端運算、新商業、軟件即服務（SaaS）、數位廣告、金融科技及數位支付、物聯網、數位協作、網絡安全及5G，同時需要了解各主題並擇優而投。其中，人工智能/機器學習和安全雲端運算對我們的日常生活產生最大的潛在影響，其前景可能最為吸引。