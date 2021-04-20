打炒房第二戶限貸五成？李同榮：鷄蛋碰石頭

政府接連出招打炒房，房價不跌反漲，央行總裁楊金龍19日表示，若有必要不排除祭出第三波房市管制。吉家網董事長李同榮表示，在房市上升趨勢中，資金若無紓解管道，必然流向房市，即使央行限縮自然人第二戶貸款五成，預期效果也只有五個字：鷄蛋碰石頭。

李同榮指出，當前房市有三大核心問題，包括土地炒作、預售紅單炒作以及租賃黑市炒作。

土地囤地炒作方面，目前全台囤地炒作現象猖獗，不但拉高營建成本，更影響房價飆升，尤其政府標售的土地屢創地價新高，帶頭拉高土地價格水漲船高。

此外，人壽保險資金泛濫，政府對其投資諸多限制，間接引導過剩資金大量投入政府的土地標售，地方政府在財政匱乏的情況下，樂得土地溢價脫標，卻使得資金流向對房市產生惡性循環。

預售市場紅單炒作方面，此波市場上升趨勢中，以大台北地區以外的漲幅較大，中南部因基期低加上兩代不同堂趨勢浪潮，引發房價大幅上漲，也因為一年利差達15%以上，自然就有投資客紅單炒作空間，造成過度假性需求。

還好，政府已明訂規範稽核紅單炒作行為，目前為止，紅單炒作的確收斂不少，但指望打紅單就能短期讓房價下跌，可能過於樂觀。

至於租賃黒市炒作，由於政府不斷補貼房東並提減稅政策，用大量補貼期待房東合法報稅，方向顯然偏差，加上實價登錄只做對一半，租賃市場不必全面實價登錄，政策形成房東逃漏稅溫床，間接鼓勵房東囤房，並壟斷小坪數市場，掐住年輕人租房的命脈，都會區買不起租不起民怨永遠無法消除。

李同榮表示，央行總裁楊金龍答詢表示，台灣投資動能不錯，但投資率還不足以吸納儲蓄，因此超額儲蓄持續存在。如何讓這麼龐大的資金不會全部流向房地產，第一，實質投資要增加，第二，資金那麼多，要想辦法將資金疏導出去，才能緩和目前情況。

李同榮認為，央行總裁楊金龍上述兩大關鍵論述正確，但更重要的是財經各部會要動起來，真正研擬有效多元的投資管道。至於採取第三波限貸，第二戶限貸五成措施，在上升趨勢市場中，資金充裕且缺乏紓解管道下，透過限貸指望房價下跌，只會鷄蛋碰石頭，無效。