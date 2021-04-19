合一的全人單株抗體新藥 將在台啟動嚴重氣喘二期臨床

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

合一（4743）今（19）日公告，公司自主研發之Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，經台灣衛 生福利部食品藥物管理署（TFDA）同意嚴重氣喘二期臨床試驗。

合一說明，FB704A的用途是治療嚴重氣喘。目前全球預估約1,670萬人患有嚴重氣喘，不僅反覆發作且醫療花費龐大。目前僅有少數針對嗜酸性球嚴重氣喘的生物製劑被核准，嗜中性球及混合顆粒球性嚴重氣喘尚未有有效藥物，IL6可能是此類嚴重氣喘之重要致病機轉。

合一指出，本案臨床試驗業經美國食品藥物管理局（FDA）同意執行，因此以簡化審查程序(Fast Track)向

TFDA申請審查，並獲同意。

此外，FB704A (anti-IL-6 Ab)可同時降低呼吸道Th1, Th2, Th17發炎反應及氣道過度反應，有機會透過抑制IL-6 classic及 trans-signaling pathway，改善嗜中性球及混合顆粒球性嚴重氣喘的症狀。本次申請之台灣IND，即鎖定嚴重氣喘病患中，痰液裡嗜中性球比例較高的族群，這類族群使用現有藥物仍難以控制病情，FB704A在試驗中探索改善這類嗜中性球氣喘病患病況的機會。

氣喘 合一

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