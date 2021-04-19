不畏疫情考驗 CIP彰芳暨西島風場海上工程如期動工

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）彰芳暨西島離岸風場計畫執行長Dennis Sanou今（19）日宣布，海上工程如期動工，今日CIP也於彰濱工業區舉辦開工祈福典禮，為水平導向鑽掘工程及後續即將啟動的一系列海事工程項目共同祈福風場工程順利圓滿、如期如質完工。

CIP指出，彰芳暨西島離岸風場為台灣離岸風電國產化比重最高的風場，目前各工項如期進行，預計於2022年6月底前完成100MW併網。如今水平導向鑽掘工程即將動工，將預先安裝輸出海纜登陸管道。位於彰濱工業區的工地現場已完成前置作業的整備，連接海纜上岸的海陸纜轉接站與大型鑽掘機等機具，皆已完成設置與動員。

此外，彰芳暨西島離岸風場日前亦宣布其第一期工程10座離岸風機所需之30節風力機塔架，以及 30支水下基樁，皆已全數完成生產。目前陸上變電站已完成重要機電設備的驗收，預計今年10月開始試營運。而位於彰化漁港的離岸風電運維中心，亦預計於10月完工。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou表示，彰芳暨西島離岸風場在疫情的嚴峻考驗下，海事工程仍能如期動工，展現出管理與施工團隊堅強的實力與執行力。Dennis Sanou也分享，在與本土供應鏈夥伴的密切合作下，彰芳暨西島風場目前各項工程進度順利推進，相信會如期如質完工，為台灣綠色能源貢獻一份心力。