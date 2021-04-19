經部次長曾文生談零碳排 隔山打牛批核四

「2050零碳排」台灣有策略嗎？經濟部次長曾文生今（19）日於工研院淨零碳排論壇上致詞表示，行政院淨零碳排小組由國發會主委龔明鑫作為總召集人，但政策執行「爐主」是轄下產業排碳量最高的經濟部，分別有能源、製程、電能社會、負碳技術等四個工作項目要做。最後他也不忘用零碳排仰賴「未來技術」為引子，「順便」批核四「不要用二十年前的設計，解決十年後的問題」。

全球各國都開始為「2050零碳排」目標積極準備，工研院在成立「淨零永續策略辦公室」後，今舉辦「極端氣候下的新常態——以新興科技達成淨零碳排的機會與挑戰」論壇，邀請龔明鑫、曾文生，以及工研院院長劉文雄、中研院院長廖俊智、循環台灣基金會董事長黃育徵、台泥集團董事長張安平、友嘉集團總裁朱志洋、台電董事長楊偉甫等參與和分享。

曾文生致詞時提到，劉文雄談零碳排時說到「不要用今天的科技，解決三十年後的問題」，他藉此帶到另外一個議題，表示希望「不要用二十年前的設計，解決十年後的問題」，並直接表明「沒錯，我講的就是核四」。

零碳排方面，曾文生表示，經濟部主管的能源跟製造部門，加起來的排碳量就超過七成，因此責任重大，從去年起各部會就不斷開會，而經濟部有四項工作，包括推動零碳和低碳能源、製程減碳與推動循環經濟、推動電能社會，與發展負碳技術。

曾文生說明，首先發展零碳或低碳電力部分，就例如積極推動再生能源，以及生產每度電碳排量減半的燃氣代替燃煤。他強調，不能光仰賴台電自己做，台電已經開始建立市場，讓更多新興科技與民間的業者能夠參與。包括儲能自動頻率控制（Automatic Frequency Control, AFC）調頻服務的市場，接下來還會有備用容量市場、能量市場，會陸陸續續把市場打開，這些都是產業與電業的機會。他表示，時間是最大的挑戰，產業表達「時程是不是太慢」，他「聽了很多，會加強」。

第二項工作為製程減碳，曾文生指出，排碳產業別第一名是台電、第二名電子業、第三名中油、第四名石化業，第五名是鋼鐵，其中有三項是大型國營事業，因此經濟部很早就把這三大國營事業「找來講清楚」，要改善製程因應減碳需求。實行方面，就如中油煉研所與中研院、工研院一起成立了先進觸媒中心，利用鋼的循環再利用，達到每公斤排碳剩下原本鐵砂煉鋼的五分之一等。

第三項則是電能社會，曾文生表示，這對交通部影響較大，例如電動車等推動。

最後是負碳技術，也就是CCUS（CO2 Capture，Utilization，Storage; CCU，指碳排放的捕獲、再利用及封存）。曾文生認為，負碳技術如何加強投資跟開發，最重要是能不能找到地方來demo，讓這些技術慢慢的商業化，才能夠把規模擴大。

曾文生強調，零碳排對不同產業會有不同衝擊，為了做好公正轉型，總統蔡英文特別要求部會，要加強轉型速度，就要提前將未來可能會遇到的摩擦跟障礙盤點出來，預先做好因應。