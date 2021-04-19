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台廠第一家！東元將承製離岸風電原型機

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

電機大廠東元（1504）今（19）日宣布，已與國內外多家離岸風電開發以及國際知名永磁風力發電機製造大廠，共同簽署合作框架協議，將承製風力發電機的定轉子原型機，而這也是國內業者首度正式跨入離岸風電發電機生產。東元表示，未來將與協議夥伴共同爭取承製台灣2025年之後所需求的風力發電機原型機。

東元在風電領域耕耘多年，具備永磁式、繞線式發電機等相關應用，2010年曾於內蒙風場豎立2MW風機並運轉發電。在東元本次簽署的合作框架協議中，涵蓋了2025年之前的風力發電機定轉子原型機採購，東元期望持續爭取2025年之後台灣風場區塊開發的商機。

東元表示，發電機是風機系統核心，承製離岸風電發電機除了發電容量加大之外，還有三大挑戰。一是考量海上風場維護保養不易，產品可靠度要求高；其次，風機掛在五十多層樓高的位置，必須提高發電機的功率密度，因此體積要小、重量要減輕；第三，為適應台灣氣候環境，散熱能力也是重點。

在離岸風電領域，東元也生產發電機關鍵零組件，近期在陸域變電站的承包工程取得大幅進展。東元指出，目前已取得彰芳暨西島風場等900MW的陸域統包工程，並會以自有電力設備、遠端監控系統等優勢，爭取2025年之前如海龍、福爾摩沙III等離岸風電變電站工程，估計商機超過85億；2025年之後，政府每年可望釋出1GW建置容量，相關陸域變電站工程與運轉後的設備運維商機，都會是東元爭取的方向。

東元日前在法說會表示，預期公司未來3年在智慧綠能、智慧城市及智慧製造等三大領域，可額外創造200億元營收；相比去年營收總額，將增加超過四成之多。

離岸風電 東元 風力發電 綠能

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