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智崴插旗哈薩克 中亞第一座飛行劇院開幕

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
位於哈薩克由智崴資訊所打造的飛行劇院在今年4月中正式開幕，讓台灣製造的飛行劇院延伸至往中亞地區，插旗哈薩克歷史旅遊古都突厥斯坦（Turkestan）。 圖／智崴提供
位於哈薩克由智崴資訊所打造的飛行劇院在今年4月中正式開幕，讓台灣製造的飛行劇院延伸至往中亞地區，插旗哈薩克歷史旅遊古都突厥斯坦（Turkestan）。 圖／智崴提供

位於哈薩克智崴資訊（5263）所打造的飛行劇院在今年4月中正式開幕，讓台灣製造的飛行劇院延伸至往中亞地區，插旗哈薩克歷史旅遊古都突厥斯坦（Turkestan）。

此座飛行劇院位於突厥斯坦（Turkestan）新開幕的豪華購物中心Caravan Saray內，這座中亞最大的豪華商場，其建築物為中世紀風格，由一條運河所串連。智崴的飛行劇院座落於該園區最顯眼的巨大金色蛋形建築內，前來體驗的遊客將化身中世紀絲路商隊的旅人，透過在超過20米的巨型球幕當中，以五感的飛行體驗，飛越哈薩克的歷史神話，感受中亞地區神秘的文化風采。

橫跨歐亞兩洲的哈薩克，為中亞地區最大經濟體。該購物中心由突厥斯坦政府投資，目前是中亞最大的豪華商場，目標是將該商場打造成當地的新興觀光旅遊重鎮。業主在去年(2020年)年初即積極聯繫智崴集團，洽詢飛行劇院採購，並期待於疫情緩解後開幕。

為了讓劇院能如期開幕，在因疫情鎖國期間，哈薩克總理更特別親簽核准入境簽證，讓智崴的員工能夠以最快的方式進入哈薩克。而智崴旗下優秀的工程團隊亦於疫情期間突破交通等困難，挺進哈薩克內的突厥斯坦，不畏零下二十度的低溫，完成飛行劇院的搭建，並順利在今年四月中開幕。

隨著疫苗接種的展開，世界各大主題樂園逐漸解封，陸續在各地重新開幕。智崴集團表示，目前在全球許多專案已接連復工，預計今年將會有超過20座體感設備於美國、英國、丹麥、日本、越南、中國大陸、加拿大等地完工和啟動營運。

此外，因應疫情後客戶的多樣需求，智崴也已準備好推出多元化的體感遊樂設備，以快速提供市場最佳的產品與解決方案。

智崴 疫情 哈薩克

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