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台廠首家！ 東元將承製離岸風力發電機原型機

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

東元電機（1504）再奪下離岸風電產業在地化商機，已與國內外幾家離岸風電開發商及國際知名永磁風力發電機製造大廠，共同簽署合作框架協議，將承製風力發電機的定轉子原型。

同時，還將與協議夥伴們共同爭取承製台灣2025年之後所需求的風力發電機原型機。這是國內第一家業者正式跨入離岸風電發電機的生產，也使離岸風電供應鏈生根台灣再向前邁進一大步。

東元表示，此次簽屬的合作框架協議，包含2025年之前的風力發電機定轉子原型機採購，也希望爭取2025年之後台灣風場區塊開發之商機。

此項離岸風電在地化的重要進展，也代表開發商及發電機製造大廠，都高度認可東元電機在大型馬達與發電機之生產、製造與測試能力。

東元指出，在風電領域著墨多年，具備永磁式及繞線式發電機相關應用實績，2010年曾於內蒙風場豎立2MW風機並運轉發電。

東元表示，發電機是風機系統的核心，承製離岸風電發電機，除了發電容量加大之外，還有三大挑戰，一是考量海上風場維護保養不易，產品可靠度要求高；其次，風機掛在五十多層樓高的位置，必須提高發電機的功率密度，因此體積要小、重量要減輕；第三，為適應台灣氣候環境，散熱能力也是重點。

東元生產的原型機通過驗證，並導入風力發電機系統廠的供應鏈清單，將成為政府推動離岸風電關鍵零組件國產化的指標。

發電機關鍵零組件的生產是東元進入離岸風電產業的第二項產品，稍早在陸域變電站的承包工程，東元電機已有相當大的進展。目前東元取得包括彰芳暨西島風場等900MW的陸域統包工程，再加上自有電力設備、遠端監控系統等優勢。

東元強調，2025年之前將繼續積極爭取如海龍、福爾摩沙III等離岸風電變電站工程，估計商機超過85億；2025年之後政府每年可望釋出1GW建置容量，相關陸域變電站工程、及運轉後的設備運維商機，也都會是東元爭取的方向。

東元是台灣最早投入風機產業的電機廠商，若能進入離岸風電關鍵零組件的供應鏈清單，在地製造的離岸風力發電機不僅可以提供台灣市場，也可就近打入包括日本、韓國與東南亞等亞太區域市場，將為東元帶來可觀的商機。

離岸風電 東元電機 風力發電

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