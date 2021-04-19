科技大廠引進安克生醫智慧影像醫材 照顧員工睡眠健康

國內科技大廠近期攜手超音波AI大廠安克生醫（4188），要透過上呼吸道超音波影像分析，10分鐘快速評估呼吸中止風險程度，共同照顧員工睡眠健康。

安克生醫今（19）日表示，員工健康是企業生產力的重要關鍵，許多企業也都定期提供員工團體健檢；為進一步關心員工睡眠健康，

根據美國2015年調查預估，睡眠呼吸中止症帶來約1490億美元的損失，當中最多的為「企業生產力損失lost productivity」，預估近870億美元，其餘還包括262億美元的汽車事故、65億美元的工作場所事故，相當驚人。

儘管睡眠健康越來越受到重視，但受限於檢測能量與模式，企業至今尚無法普遍性的安排員工睡眠呼吸中止風險評估，主因之一，是傳統的檢測需至睡眠中心睡一晚，加上且因床位有限，動輒得排上3~6個月之久。

也因此，統計顯示，我國睡眠呼吸中止症患者超過40萬人，當中近9成未被診斷或治療；而睡眠呼吸中止症也容易提高多項慢性病機率，包括高血壓、心臟病等心血管疾病，若能及早檢測、確診，有助於讓患者提早接受治療，守護個人健康。

由安克生醫研發上市的智慧影像醫材「安克呼止偵®」，可於10分鐘完成睡眠呼吸中止風險評估，能夠快速且大量的產生結果，加上不須過夜的優點，吸引許多企業目光，包括宏碁Acer（2353）、友達（2409）等企業，近期均與安克生醫合作，透過上呼吸道超音波影像分析，快速替員工評估睡眠呼吸中止風險，照顧員工健康。

安克生醫李伊俐董事長表示，繼上述科技大廠之外，另有數家大型企業已進行接洽，更將結合健檢中心將睡眠呼吸中止納入公司員工健檢方案，守護企業最重要的員工資產，同時提升整體企業生產力。