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日本擬排福島核廢水 經部：將與相關國家討論貿易措施

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部政務次長陳正祺今（19）日指出，台電各核電廠營運均照輻射防護法規定，台電各核電廠歷年放射性廢氣、廢水排放及監測結果均在正常狀態，無任何異常排放。記者潘俊宏／攝影
經濟部政務次長陳正祺今（19）日指出，台電各核電廠營運均照輻射防護法規定，台電各核電廠歷年放射性廢氣、廢水排放及監測結果均在正常狀態，無任何異常排放。記者潘俊宏／攝影

針對有關日本福島核電廠欲排放輻射廢水一事，經濟部政務次長陳正祺今（19）日指出，台電各核電廠營運均照輻射防護法規定，台電各核電廠歷年放射性廢氣、廢水排放及監測結果均在正常狀態，無任何異常排放。同時，陳正祺也表示，政府將會與相關國家進行討論，依據國際規範採取保護國人生命健康的相關貿易措施。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲、行政院原能會副主委劉文忠就「有關日本福島核電廠欲排放輻射廢水，將嚴重衝擊我國漁產事業及危害國人生命健康」進行報告並備詢，包括經濟部次長陳正祺、台電副總簡福添也列席備詢。

陳正祺指出，日本對外表示2023年才會正式開始排放福島核電輻射廢水，預計要30年才排放完成。針對可能受影響海域的鄰近國家，政府除已透過駐外單位，廣泛蒐集當地政府及輿論反應外，並密切注意相關情勢的發展。

此外，針對我國核電廠放射性物質排放管制作為，陳政棋表示，依據各核電廠放射性物質排放管制情形顯示，台電公司排放的放射性廢氣、廢水對民眾輻射劑量的影響僅為法規限值的千分之一左右，也遠低於天然輻射的環境輻射劑量。

陳政祺並指出，目前政府正進行能源轉型，未來核電廠將如期除役，在核電廠運轉期間，經濟部將持續督導台電公司做好核能安全管理，以確保供電穩定與民眾健康安全。同時，經濟部也會密切注意日本所採取的措施，並密切與鄰近國家諮商作為因應，以維護國人身體健康。

核電廠 輻射 台電

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