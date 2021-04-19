央行茶壺風暴意在央行總裁大位？ 楊金龍：加強溝通

立委賴士葆今（19）日在立法院爆料，中央銀行前理事、現任理事出書批評前總裁彭淮南政策，央行副總裁陳南光還替此書寫序，很明顯是「項莊舞劍、意在楊公」，「他們就是超前部署、基本上你（指楊金龍）跟彭總裁調調比較像，所以要把你鬥下來。」

對此，楊金龍回應，對於央行理事出書一事，「這個可以溝通啦！就像我們跟美國財政部溝通的情況，我們用溝通方式來解決彼此之間的意見。」

楊金龍今日赴立法院財政委員會就「選擇性信用管制措施執行情形」進行專題報告，並備質詢。

對於央行理事聯手出書批評前總裁彭淮南政策，楊金龍表示，「我會尊重他們意見、但我也跟我的副總裁說，我們可以互相來討論、不必要用這種方式。」

對於央行爆發茶壺內風暴，立委賴士葆在財委上追問，「楊總裁任期到什麼時候？」

楊金龍回應，「大概還有不到兩年。」

賴士葆接著說，「項莊舞劍、意在『楊』公」，他們出書就是超前部署、基本上你跟彭總裁的調調比較像，所以要把你鬥下來。

楊金龍回應，「我從央行業務局長、副總裁到總裁，從來沒有想到要為什麼位置布局，也從不會跟長官說我要這個位置、那個位置。」