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央行立院報告 楊金龍：我年輕時也買不起房
房價驚驚漲，年輕人埋怨買不起房，中央銀行總裁楊金龍今（19）日在回應立委質詢時表示，「從房價所得比來看，確實是有一點攀升，但買不起房這件事，不只20年前、30年前也是一樣，我是年輕人時，我也買不起房子。」
楊金龍今日赴立法院報告，立委林德福詢問楊金龍，「薪水決定購屋能力，很多年輕人都說買不起房子，但20年前，現在的中年人在年輕時期時也買不起房；總裁認為，過了20年，薪資調整水準，跟得上房價漲幅嗎？」
楊金龍回應，「從房價所得比來看，確實有一點攀升，不過年輕人買不起房這件事，不只20年前、30年前也是一樣，我是年輕人時，我也買不起房子。」
立委吳秉叡接著詢問，「總裁後來買房了嗎？」
楊金龍回應，「經過一段時間努力，我才買得起房子。」
對於目前房市情況，楊金龍坦言，國內房市有一些基本面原因，所以房價現在還是在上漲，但政府這些措施下去，相信一段時間後，國內炒房、炒地情況會舒緩下來。
立委林德福詢問，合理房價要以哪些條件來判斷？
楊金龍回應，房價是在哪裡比較算是合理，屬於內政部的專業，內政部正在編製相關統計，要來衡量房地產情況。
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