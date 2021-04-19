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楊金龍今立院備詢打炒房有後續？內政部：不設停損慎考量

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
內政部次長花敬群。聯合報系資料照片
內政部次長花敬群。聯合報系資料照片

政府積極打炒房，立法院財政委員會今天邀請央行總裁楊金龍，就「選擇性信用管制措施執行情形」報告並備詢，打炒房是否還有後續，備受矚目。政府是否會祭出「私法人購屋核准制」？內政部次長花敬群說，雙北房價有沒有被炒起來，是可觀察的訊號。

央行送抵立院的報告指出，政府推出「健全房地產市場方案」後，房價指數漲幅趨緩，交易量成長，去年第四季全國房價漲勢略緩；銀行辦理不動產抵押貸款業務的風險控管，亦尚屬良好。

至於有無可能進一步推出私法人購屋核准制？花敬群接受本報記者採訪時說，購買資產按理說是人權，要限制不能買，這個做法相對強勢，「涉及憲法賦予人民的經濟權的，要小心謹慎」，終究要看整體市況是否開始惡化下去，「如果現在控制得住，有時候不一定要拿這麼強的政策。」

花敬群指出，現行私法人被規定不可以購買農地，是要維護農地市場的安定、避免炒作；同樣邏輯，購買住宅卻不住，「買它幹嘛？」住宅又是民生必備的稀有性資源，政府才有這樣的想法要去管制。

他指出，自然人和法人合計，多屋者擁有的房屋數大約是七十幾萬，其中自然人約有四十幾萬，法人則約卅幾萬，這占全國9百萬間房屋數來比，不到一成；不過，法人的數量少，自然人數量多，但多屋者的數量差異卻不是太多，顯然是法人系統下，擁有多屋狀況嚴重高於自然人。

其次，花敬群說，法人短期進出比例非常高， 持有房屋一年內占五成，自然人大約一成，由此可見，「誰在市場上進出頻繁、又累計較多資產？很清楚是法人」。

不過，花敬群也說，房地產的訊息並非即時，也不是大家齊步走，何時才要推「購屋核准制」，政府沒有訂定標準或設下停損點，但要注意像是雙北不應該被炒起來；因為，雙北房價負擔已非常沉重，如果又被炒起來，失控狀況顯然會更嚴重。

花敬群 房價 炒房

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