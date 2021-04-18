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黃秋生曾獲影音視重要獎項 國發會：已核發就業金卡

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

國發會今（18）日說明，香港影帝黃秋生在去年去年7月，以其曾獲得國際性之電影、廣播電視、流行音樂領域重要獎項之資格，獲准核發文化藝術領域之就業金卡。申請金卡之居留期限最長為三年。

國發會今日發布新聞稿表示，該會就業金卡自2018年2月推動以來，至2021年3月底已核發2447張，尤其新冠肺炎疫情爆發以來，申請人數激增，許多國際優秀人才包括港澳人士，紛紛來台申請。

國發會統計，就業金卡中，以經濟領域人數為最多1,673人次，占總核發數的68.4%；其次依序為科技領域269人（11.0%）、文化藝術領域182人（7.4%）、金融領域165人（6.7%）、教育領域149人（6.1%）、建築設計領域8人(0.3%)及體育領域1人（0.0%）。

根據國發會設計的就業金卡制度，是要強化外籍專業人士來台工作誘因，法源依據為《外國專業人才延攬及僱用法》的第8條，其中可再分為科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、建築設計等領域，以廣納各方人才。

根據規定，就業金卡的效期為一至三年，效期內來台工作，不需受一定雇主聘雇，大幅增加工作自由度，且可享有減免所得稅優惠及健保；此外，直系親屬探親簽證停留期間長達一年、配偶及未成年子女也能依親在台居留。

國發會

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