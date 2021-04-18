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央行事前溝通及建議奏效 美匯率報告從善如流

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
央行。圖／本報資料照片。
央行。圖／本報資料照片。

美國今年4月16日財政部公布匯率報告，並未指名任何主要貿易對手國為匯率操縱國。對此，央行表示，長期以來與美國財政部溝通管道順暢，經常就雙邊經貿及匯率議題交換意見。在本次匯率報告公布前，本行曾提供「台美經貿關係與新台幣匯率走勢」報告，做為雙方溝通基礎，並建議美國或可考量在新冠疫情期間，暫緩三項檢視標準的適用。

有關新台幣匯率，央行表示，在與美方溝通時，均強調我國央行匯率政策旨在維持有秩序的外匯市場及金融穩定，從未意圖獲取不公平的貿易優勢，或影響國際收支的有效調節。本次美方匯率報告也指出，尚無足夠證據顯示台灣符合1988年「綜合貿易暨競爭力法案」（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）所稱「避免國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等要件。

央行表示，當前金融自由化及資本自由移動下，大部分全球外匯交易與進出口貿易相關性小，而國際資金鉅額且頻繁移動已成為影響匯率波動的主因，因此衡量均衡匯率更為困難。對美方報告常引用單一模型來評估新台幣匯率低估情形，央行已充分表達不同觀點。

其中，美方引用外部報告指稱，2018年新台幣匯率低估21%，但央行依美國財政部匯率報告評述其他貿易對手國匯率所採用的IMF架構，近年新台幣實質有效匯率(REER)低估情形持續縮小，在2019年僅微幅低估，且在2020年新台幣REER升值3.4%，目前新台幣匯率已趨近IMF架構所估計之均衡水準。此外，美國財政部用新台幣對美元匯率而非實質有效匯率來評估，兩者基礎不一，不盡公允。

長期以來，我國與美國存在緊密且互利的雙邊貿易關係，並為科技供應鏈的重要夥伴。央行表示，未來與美國財政部將在良好的互動基礎上，持續就該部關心議題進行溝通。

台幣匯率 新台幣

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