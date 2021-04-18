中油：明天起汽油漲0.4元、柴油不調整

台灣中油公司宣布，自明（19）日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.2元。

中油表示，本週受葉門胡塞組織宣稱襲擊沙烏地阿拉伯煉油設施及美國新冠疫苗施打進程快速等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶63.38美元，較前週61.44美元上漲1.94美元，新台幣兌美元匯率升值0.029元，國內油價依公式計算漲幅為2.44%。

中油說，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元及0.6元，考量汽油未抵亞鄰最低價，因此維持調漲0.4元，柴油因抵亞鄰最低價而不調整，柴油應調未調的0.6元由台灣中油吸收。