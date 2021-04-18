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躲過操縱匯率標籤 我壓力未減

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國財政部16日公布半年度匯率報告，全篇不斷提及全球新冠疫情造成的局勢，最終則未認定任何國家操縱匯率，台灣也躲過再度被貼上操縱標籤的命運，不過接下來美方仍將依2015年的貿易法案，與台灣進一步商談。彭博資訊指出，台灣顯然還要面對不少壓力。

報告指出，由於台灣達到美方所列三項涉嫌操縱匯率標準，因此美方將依2015年貿易法案，與台灣啟動更進一步商談，再來確認台灣是否符合1988年貿易法案所謂的操縱匯率，以取得不當貿易優勢。

美方在報告中呼籲台灣制定計畫，因應新台幣遭低估的原因，並重申希望台灣央行僅在市場失序這類特殊情況下才進場干預，而不是阻止新台幣因經濟基本面升值的「不對稱干預」。

報告也說，美方鼓勵台灣在去年增加透明度的基礎上採取更多行動，特別是在IMF標準下完整揭露外匯存底資料；當局應考慮採取財政措施，刺激消費，同時增加消費及服務等多元化成長引擎，而不單是依靠出口，有助減少讓新台幣維持弱勢的誘因，也能讓台灣對抗外部突來的變局。

接下來台灣央行如何回應成為市場觀察重點，預料新台幣若強升，央行依然可能出手緩阻升速。

新台幣 匯率 央行

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