夏季大作戰 台電三招穩供電

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導
圖／經濟日報提供
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今夏水荒問題已夠惱人，即將進入5月，天氣漸熱，供電問題也受到關注，台電預估今夏最高尖峰負載將達3,850萬瓩，比去年7月23日的3,802萬瓩還高，可能再度刷新紀錄。為力拚今夏供電無虞，台電已擬定三大夏季供電策略，仍以讓今夏6~8月尖峰備轉容量率可維持10%以上為目標，讓供電狀態顯示綠燈。

台電指出，今夏三大供電策略包括：民間嘉惠電廠二期新機組51萬瓩及裝置容量130萬瓩再生能源（風電與光電）加入供電；視梅雨、颱風情形滾動式檢討水力發電；因應通霄燃氣機組進行大修，台中電廠非空汙季至多將採九部機運轉。

針對今夏供電，台電指出，由於核二廠1號機98.5萬瓩預計運轉至6月後停機，為滿足今夏用電需求，今年上半年將有民間嘉惠電廠二期新機組51萬瓩及裝置容量130萬瓩再生能源加入供電。

台電離岸一期10.9萬瓩風力發電機組也正積極趕工，可望於下半年接受調度。

此外，台電坦言，今年上半年水情不佳，影響水力機組發電能力，不過後續水力供電情況仍需視梅雨及颱風季降水滾動檢討。根據台電資料顯示，2020年水力發購電量30億度，低於2019年的55億度，今年1至2月全國水力發購電量低於4億度，亦少於去年同期。在供給方面，水力發電確實受水情不佳影響。

至於今夏穩定供電的第三策略必需仰賴中火，台電表示，因應水情不佳，且台電於1~3月空汙季優先調度空排較低的燃氣機組上線運轉，為兼顧機組運轉安全及供電穩定，夏季將安排通霄燃氣機組進行大修。

又加上時序已進入4月非空汙季，台電會讓台中電廠在穩定供電與環境保護表現都更好，並遵守「中火夏季最多同時啟動九部機組」的承諾，兼顧提升發電及減排效率。

台電強調，時序進入4月非空汙季，台電將遵守承諾，台中電廠運轉機組數不超過九部，兼顧提升發電及減排效率，讓台中電廠在兼顧穩定供電與環境保護上表現更好。

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