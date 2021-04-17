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日本2年後排福島核廢水入海 原能會：不排除擴散至台灣海域

世紀樺欣斥資40億 強化台灣本土風機供應鏈

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
圖為風電示意圖。 路透
圖為風電示意圖。 路透

台灣離岸風電今年將進入工程年，「世紀樺欣風能」為配合國家發展綠能及投資台灣的政策，落實離岸風力供應鏈國產化，在台中投入近40億元建造生產基地，並引入丹麥Welcon大廠技術，強化台灣本土風機供應鏈。

投資台灣事務所指出，世紀鋼構以30年的鋼構經驗跨足離岸風機塔筒（Wind Tower）製造，從傳統鋼構製造產業進而成為離岸風機塔筒（Wind Tower）供應商，並於2020年與台欣工業及樺晟電子合資成立子公司「世紀樺欣風能」。並與丹麥Welcon風機塔筒（Wind Tower）製造大廠簽署技術合作導入歐盟等級工業標準。積極引進歐洲製造技術，讓世紀樺欣風能成為離岸風機塔筒（Wind Tower）的合格供應商，大步邁入離岸風電綠能產業，讓台灣製造再次走向世界一流水準。

這次「世紀樺欣風能」整體投入金額高達近40億元，在台中港離岸風電專區，建造離岸風機塔筒（Wind Tower）與小管徑鋼管（Pipe）生產基地，且為大幅提升廠房的生產效率，消弭傳統製造業劣勢，還將導入生產管理系統與智慧化焊機，積極引進國外技術，強化台灣本土風機供應鏈，全力支持政府綠能政策。

離岸風電 綠能

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