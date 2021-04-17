央行：不動產貸款風控良好

政府打炒房是否有具體成效？中央銀行總裁楊金龍昨（16）日指出，銀行不動產貸款風險控管尚屬良好，具體觀察指標有四，包括國銀不動產放款占總存款比率並未超過銀行法72-2條的三成上限、不動產放款集中度持穩、不動產放款年增率略降，不動產貸款相關逾放比率也低於全體放款逾放比率。

楊金龍將於下周一（19日）赴立法院財政委員會就「選擇性信用管制措施執行情形」進行專題報告，並備質詢。楊金龍在提前出爐的「選擇性信用管制措施執行情形」書面報告裡指出，銀行不動產貸款業務風險控管尚屬良好，具體觀察指標有四。第一，截至今年2月底，國銀辦理住宅建築及企業建築放款總額占存款總餘額及金融債券發售額之和的比率為26.7%，未超過銀行法72-2條規定的三成上限。

第二，不動產放款集中度，去年12月底不動產貸款占總放款比重36.4%，今年1月及2月底均持穩於36.5%。

第三，不動產貸款年增率，今年2月底，銀行不動產貸款年增率降至10.9%，購置住宅貸款及建築貸款年增率亦分別略降為9.1%、18.2%。

第四，不動產貸款相關逾放比率，2月底國銀購置住宅貸款與建築貸款逾放比率分別為0.12%及 0.14%，均遠低於全體放款逾放比率之0.22%。

央行指出，政府推出「健全房地產市場方案」後，房市現況包括房價指數漲幅趨緩、交易量成長，去年第4季全國房價漲勢略緩，今年1~3月六都合計交易量6.22萬棟，較去年同期增加16.4%，主因受新冠肺炎疫情影響，比較基期較低。

楊金龍表示，央行去年10月及11月進行銀行實地查核時發現，部分銀行辦理房貸高成數貸款漸增，且建築貸款、餘屋貸款快速成長，央行隨即道德勸說並發布新聞稿。