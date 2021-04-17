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市調機構統計：Q1全國新建案推案 量減價漲
據市調機構數字科技旗下591新建案最新調查，今年首季全國新推案個數減少8%，總銷金額掉了10%，新案戶數也季減12%，但新案房價卻續上漲，顯示政府打炒房政策已讓全國新案市場推案量萎縮。
據數字科技旗下591新建案最新調查，今年首季全國預售、新成屋市場推案數達435個，總銷金額3,706.87億元，分別季減8%、10%，新推戶數25,989戶、季減12%，顯示政府從去年12月至今陸續釋出打炒房政策，尤其房地合一稅2.0版來勢洶洶，不少建商延後推案來迴避政府打炒房鋒芒。
從六都新推案來看，高雄、桃園、台北市為新建案推案數萎縮前三名，均較前季分別減少26%、22%、21%，總銷金額分別達382.9億、613.18億、562.95億元；591新建案指出，今年首季高雄房市好似走入小冰河期，新建案個數、總銷與上季相比均量縮，主因缺工、土地成本上漲等問題，讓不少建商傾向「先建後售」、待新案成屋後再開賣，以致整體新推案量數下滑。
住展雜誌研發長何世昌表示，由於建商籌備中新案已箭在弦上，首季因政策打房延推新案，將會在第2季爆量演出。
值得注意的是，這一波政府打炒房政策讓多數都會區新案延後推出「避風頭」，不過台南、台中兩大都會區首季新進場建案逆勢攀升，分別達92個、86個，季增率各達37%、9%，也推升區域總銷金額各自上揚至262.47億、767.13億元，季成長率分別達64%、25%，新推案戶數也各達2,520戶、5,924戶。
591新建表示，台南首季新進場建案數、總銷金額均較上季成長，主因各新興重劃區推案加持。
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