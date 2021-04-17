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解決高房價 央行籲各部會合作
高房價釀成民怨，中央銀行總裁楊金龍昨（16）日在央行業務報告裡指出，健全房市有賴各部會通力合作。因房價議題比較複雜，除涉及金融穩定，亦包括居住正義、資源配置，有賴政府各部會從需求面、供給面及制度面共同尋求解決。
楊金龍指出，在需求面部分，財政部為防杜個人藉由公司規避不動產交易稅負，已修正所得基本稅額條例，並於去年底經立法院三讀通過；另外，央行防範信用資源過度流向不動產市場，持續執行選擇性信用管制，並與金管會持續督促銀行控管不動產貸款風險。
在供給面，內政部為落實居住正義，持續興建社會住宅（中央負責興建6.6萬宅）、加速推動社會住宅包租代管及擴大租金補貼（去年及今年由每年6萬戶擴大至12萬戶）。
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