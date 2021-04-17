美敦促台灣限制干預匯市

美國財政部16日公布貿易夥伴的外匯政策報告，未點名任何經濟體為「匯率操縱者」，但將與台灣當局展開協商，敦促提出具體行動計畫，解決匯率遭到低估與外部失衡的根本肇因。這份厚62頁的報告裡，也用了六頁的篇幅說明與解析台灣最近的政策發展。

報告在台灣章節的結論指出，美國財政部敦促台灣當局限制外匯干預，只有在市場脫序才進行，並避免不對稱的干預行為以抗拒符合經濟基本面的升值走勢。財政部也鼓勵台灣當局提高外匯干預透明度，並採取進一步行動，尤其應該以國際貨幣基金數據公布標準所認可的規範，完整地公布外匯存底。

報告指出，去年由於全球對半導體及其他高科技產品需求激增，使台灣出口強勁；新台幣對美元匯率共升值6.5%，其中4.8%的升幅是發生在下半年。

台灣去年的對外順差進一步擴大，主因為下半年出口成長強勁，以及進口成長仍然低調。2020年台灣經常帳順差占GDP比率為14.1%，是1987年來最高。

在新冠疫情期間，由於國外對電腦設備需求強勁，彌補其他產品出口下降的缺口，因此台灣產品出口總額增加4.3%，達3,450億美元；產品進口額則減少1.1%，因國內需求不振及油價下跌。台灣服務業收支則是40年來首次由逆轉順，獲得33億美元順差，因出國觀光支出減少。

報告說，台灣對美產品貿易仍享有順差。去年對美順差達300億美元，遠多於前年的70億美元大幅增加，主因對美出口增加62億美元，自美國進口額減少8億美元。對美出口增加的主要項目有半導體、電訊產品，及其他「在家工作」所需的設備，這類科技產品出口總額為103億美元，約占17%；自美進口產品總額減少6.5%，為305億美元。

近年來台灣的經常帳順差，大致被資產組合資金外流所抵銷，因而緩解台幣的升值壓力。去年國內民眾資金共淨流出360億美元，將940億美元經常帳順差吃掉約40%，也使央行能有效將一部分干預匯市的金額沖銷掉。

去年下半年由於投資組合資金外流的壓力減輕，加上貿易順差激增，加重新台幣的升值壓力。