美匯率報告 我未列操縱國

美國財政部16日公布貿易夥伴的「匯率政策報告」，未認定任何國家為「匯率操縱者」。財政部表示，雖然越南、瑞士及台灣去年符合「操縱者」的三個門檻，但因去年國際貿易受新冠肺炎疫情影響，情況特殊，因此未認定任何國家操縱匯率。

這份「美國主要貿易夥伴的總體經濟與外匯政策」報告指出，越南與瑞士繼續符合「匯率操縱者」的三項門檻，台灣也達到這三項標準，財政部將繼續與越南及瑞士加強協調，並將與台灣展開協商，包括要求這三個經濟體提出具體行動計畫，解決匯率遭到低估與外部失衡的根本肇因。

不過，財政部決定，沒有充分證據認定越南、瑞士或台灣操縱匯率。根據報告，按2015年相關法律，一直到2020年12月底的四季期間，台灣已達到被列為匯率操縱國的標準，但按1988年法律 ，證據不足以斷定這些貿易夥伴國顯露「阻止國際收支帳有效調整，或取得不公平競爭優勢」的意圖。

報告表示，已在這份報告中對台灣進行深入分析，且將依2015年的法律與台灣進行進一步的雙邊溝通，包括敦促台灣擬定計畫，以特定行動解決新台幣匯率低估的問題。

財政部也把11個經濟體列入「觀察名單」，分別是中國大陸、日本、南韓、德國、愛爾蘭、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國與墨西哥，其中愛爾蘭與墨西哥是新面孔。