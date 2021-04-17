美報告未點名匯率操縱國 央行：葉倫考量周延

美國財政部昨（16）日公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。對此，中央銀行官員回應，美國財政部這次做法比較特別，會持續與美國溝通。

央行表示，美國未指明操縱國，除反映台美雙方持續維持良好溝通外，亦反映葉倫（或拜登政府）的考量較周延。

財經官員指出，美國這次沒有將任何國家列為匯率操縱國，顯示美國財政部長葉倫不是完全按照標準、死板板的做出決策，對於這次結果，確實有些出乎意料。

央行總裁楊金龍上（3）月11日在立法院報告時坦言，美國匯率報告三項指標，台灣已全數達陣，確實可能在4月被美國列為匯率操縱國。楊金龍不忘強調，美中貿易爭端及新冠肺炎疫情期間屬特殊情況，央行將向美方反映，這三項標準，不太適合用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

楊金龍先前表示，台灣被列匯率操縱國「不必太過擔心」，台灣對美大量出超是因美國有需求，而不是匯率的關係。