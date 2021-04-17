實質投資額 電子業稱冠
根據經濟部工業局統計，近期境外資金匯回後，核准實質投資金額明顯增加，較前期新增52億元，累計投資金額為847億元，約占已匯回資金總額三成六；其中以電子資訊業最受青睞，總投資金額284.8億元居冠。
《境外資金匯回管理運用及課稅條例》施行至今，已吸引2,409億元海外資金申請回台，其中有2,325億元已實際匯入我國金融機構的專戶當中，多數資金已在專戶中接受控管。
若透過專法匯回資金，再進一步投入實質投資，還可退還半額稅款，相當於該筆資金僅依4%或5%稅率課徵所得稅，對台商而言吸引力不小，據經濟部工業局統計，在2,325億元當中，已有847億元提出實質投資申請並核准，約占已匯回資金總額三成六，申請實質投資的比例還在不斷提升。
經濟部工業局表示，目前提出實質投資的申請案共有329件，多數採直接投資，本月核准新增的實質投資案件約52億元；其中投資電子資訊業的案件，單月約增加26.8億元，產業投資總額來到284.8億元，可說是最受歡迎的投資項目。
民生化工業同樣表現不俗，單月新增實質投資額為23.4億元，累計投資金額來到185.1億元，是實質投資金額第二多的產業。第三大主要產業則是金屬機電業，累計實質投資核准金額為175.1億元，不過本月僅新增1.7億元。
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