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台灣未列匯率操縱國...央行：美國考量周延 持續溝通

聯合報 / 記者戴瑞瑤沈婉玉／台北即時報導
美國財政部今晚公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。 聯合報系資料照
美國財政部今晚公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。 聯合報系資料照

美國財政部今晚公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。對此，中央銀行晚間正式回應表示，美國未指明操縱國，除反映台美雙方持續維持良好溝通外，亦反映美國財政部長葉倫（或拜登政府）的考量較周延。中央銀行官員表示，美國財政部這次的做法比較特別，會持續與美國進行溝通。

財經官員指出，美國這次沒有將任何國家列為匯率操縱國，顯示美國財政部長葉倫不是完全按照標準、死板板的做出決策，對於這次的結果，確實有些出乎意料。

前行政院長陳冲主持的新世代金融基金會，在美發布報告前六小時已預示，美財政部三項量化標準非常明確，按道理填入數字後報告即自動產生，結果人人可預知。但去年美國匯率報告，不但兩次誤點，且全告難產，直至川普政府交接前的十二月十六日才發布該年度第一次匯率報告，中國只有一項達標，未被列入觀察名單或匯率操縱國，台灣被列入觀察名單。

新世代金融基金會在美發布報告前指出，中國大陸曾六次被列入匯率操縱國，台灣卻只有四次被納入觀察名單。從歷史經驗，匯率操縱國的認定，即使中國大陸未符合條件，仍可能列入匯率操縱國或觀察名單，台灣縱實質上符合條件，也未必列入，美國匯率報告似乎是可人工調控的報告。

央行總裁楊金龍上月在立法院答詢時曾說，將向美方反映在美中貿易爭端及新冠肺炎疫情期間屬特殊情況，認定標準有爭議，且對美大量出超也與晶片需求有關。美國三項標準不太適合用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

央行指出，台美間存有緊密且互利的雙邊貿易關係，且在半導體等科技供應鏈上為重要戰略夥伴，此非匯率報告三項檢視標準所能衡量，美國三項標準不太適合用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

美國財政部每年四、十月會提出匯率報告，針對匯率操縱國有三項標準：對美貿易出超逾兩百億美元、經常帳順差對GDP比率逾百分之二、淨買匯對GDP比率逾百分之二。若三者都符合，就會被列入匯率操縱國名單，台灣目前三項標準都符合。

匯率 央行

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