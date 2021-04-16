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台灣沒被列匯率操縱國 央行：持續與美溝通

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
美國財政部今（16）日公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。 報系資料照
美國財政部今（16）日公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。 報系資料照

美國財政部今（16）日公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。對此，中央銀行官員回應，美國財政部這次的做法比較特別，會持續與美國進行溝通。

財經官員指出，美國這次沒有將任何國家列為匯率操縱國，顯示美國財政部長葉倫不是完全按照標準、死板板的做出決策，對於這次的結果，確實有些出乎意料。

央行總裁楊金龍上（3）月11日在立法院報告時坦言，美國匯率報告三項指標，台灣已全數達陣，確實可能在4月被美國列為匯率操縱國。楊金龍不忘強調，美中貿易爭端及新冠肺炎疫情期間屬特殊情況，央行將向美方反映，這三項標準，不太適合用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

楊金龍先前表示，台灣被列匯率操縱國「不必太過擔心」，台灣對美大量出超是因為美國有需求，而不是匯率的關係，「這一點美國應該要接受，它（美國）對我們晶片需求那麼高，你要限縮我們之間的貿易順差，我就不要把這些東西賣給你。」

央行指出，台美間存有緊密且互利的雙邊貿易關係，且在半導體等科技供應鏈上為重要戰略夥伴，此非匯率報告三項檢視標準所能衡量，美國三項標準不太適合用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

央行舉例說，美中貿易及科技爭端的轉單效應、美國強化資安防護及新冠疫情，導致美國對我國資通訊及視聽產品需求大幅增加，帶動去年我國對美國商品出超達299.3億美元，此現象與匯率無關。

匯率 央行 新台幣

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