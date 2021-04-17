節約悖論》成本省對地方才不會自斷前途，跟台積電學「砍脂肪、不砍肌肉」的省錢法

摘要 1.節約悖論違反「節儉是美德」的常理，它指的是，越節省反而會越窮。 2.許多企業主講究「cost down」，但成本降低是有一個極限的。節儉確實是美德，但如果省在不該省的地方，反而是種浪費。 3.談及節約成本，台積電絕對不砍研發費用，該公司高層常提醒：「要砍脂肪，不要砍到肌肉」。 4.馬雲曾致信給內部員工，鼓勵員工多去消費，他認為錢，越花越有，越省越「窮」。如果只懂節儉，可能會讓自己錯失更多機會。

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什麼是「節約悖論」？（Paradox of Thrift）

節約悖論由英國經濟學家凱恩斯（John Keynes）提出，他認為「居民愈節約國家愈窮，愈消費則愈富有」，這種與一般認知「節儉是美德」相互矛盾的理論，就稱為節約悖論。

凱因斯認為，你不花錢，別人怎麼賺錢？ 反過來說，別人不花錢，你怎麼賺錢？如果大家都變得節約、不消費了，將讓工廠的商品滯銷，連累到整體人民的收入急劇下降，則可導致經濟衰退。

「節約悖論」給管理者的啟示

節儉確實是美德，但如果省在不該省的地方，反而是種浪費。

以企業端來說，許多企業主講究「cost down」，但成本降低是有一個極限的。《財務思維》中提及，企業千萬忍住不要為了短期利益，而大幅砍掉必要支出。

例如，Google浪費了儲存空間和運算能力，得到了更龐大的廣告收入；台積電浪費了便宜的矽，成為了全球最大的半導體龍頭。

以個人層面來看，如果只懂節儉，可能會讓自己錯失更多機會。

如果消費者只追求CP值商品，這樣的消費策略會讓大家更專注於開發低價產品，最終設計、品質變低，陷入低價競爭循環，更多優秀企業難脫穎而出，進而無法獲得更好的商品、服務。

又如，只知道省錢而不去交友，去拓展人脈關係，也不花錢去充實自己，就難以快速增長財富。既懂節儉又懂開源，才有利於財富的增長，畢竟只靠節儉致富是有一定難度的。

「節約悖論」有哪些實例？

1.台積電絕不省研發費用

以企業端來說，成本降低是有一個極限的。如果一味地降低成本，損害到品質，間接影響到客戶滿意度，對企業還會是件好事嗎？

前台積電財務高階主管郝旭烈在《財務思維》中表示，台積電在提到成本節約的時候，高層常提醒：「砍成本和費用，要砍脂肪，不要砍到肌肉」。

像研發費用，有很大部分就是企業的肌肉，代表的是未來核心競爭力，現在砍得很乾脆，未來失去競爭優勢就傷腦筋了。

美國曾經有研究報告顯示，每1元的研發費用，未來可能會帶來2元的利潤增值，甚至對公司估值會有3到5元的增幅。

2.馬雲對員工說：去花錢，去消費

阿里巴巴創辦人馬雲。路透

馬雲曾對全體員工加薪的內部信件中，一連用了5個驚嘆號：「去花錢！！去消費！！！」

馬雲想對旗下年輕員工倡導：錢，越花越有，越省越「窮」。

他認為，適度消費過日子能增加自信，如果能穿自己喜歡的衣服、鞋子，拎著自己喜歡的包包，肯定會比現在自信很多。

而自信的價值，可能會帶來能力雙倍增長。例如，自信，可以讓一個人更樂於與人交往、更樂於表現自己，進而就會有更多人的朋友願意與你交往，獲得的機會自然也會更多。

如果一個人省錢宅在家裡吃外賣，不如花錢去參加聚會或交流會，即使沒交到朋友也算是長見識了。把錢花在開闊自己的眼界、格局上，是有必要的。

此外，馬雲曾分享他過去的貧窮經歷，他從身上只有3塊錢，到創造自己的阿里帝國，他最深的感悟是：在很窮的時候，一定不能小氣，記住，越窮越要大方。

他認為，省錢很難省出一間房子，人總是要吃飯的。但是如果你把錢花對了地方，多學習提高自己的工作技能，或是發展興趣、愛好，你對自己的投資才是有價值的，才能讓錢生錢。

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