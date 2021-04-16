內政部表態 支持社宅及公益房東三稅減免

針對社會住宅及租金補貼政策，各方紛紛提出修法建議，內政部今（16）日進行二項表態，首先，支持未來興建社宅，房屋稅、地價稅可以享直接免稅的優惠；其次，內政部也支持民間團體建議，住宅所有權人若將房屋租給弱勢戶，其租金所得稅免稅額度，可提高到每屋每月2萬元。

內政部營建署表示，為照顧國人居住需求，去年度租金補貼計畫戶數，已擴大為12萬戶，近期更為了提高包租代管房東的誘因，提出《住宅法》23條修正案，目前已通過行政院院會。

營建署指出，目前立法院已有委員提出建議，擬排除《住宅法》22條，有關社宅租稅優惠的實施年限，也就是讓房屋稅、地價稅可以享直接免稅，營建署亦認同此項主張，未來會積極配合辦理修法相關事宜。

除此之外，營建署指出，目前有民間團體建議，針對將房屋租與弱勢戶的住宅所有權人，也就是公益出租人可享的租金所得減免，其免稅額度可提高至每屋每月2萬元。

營建署表示，這項建議將有助於住宅所有權人釋出房屋，提升租與弱勢戶的意願、滿足弱勢戶承租需求，該署樂觀其成。

不過，針對民間提出，期望提高弱勢住戶入住社宅的比例，營建署表示，由於推動興建社宅過程中，部分在地居民因擔心影響社區治安及環境品質而反彈，這方面應讓各地方政府因地制宜。

營建署表示，按現行條文規定，經濟或社會弱勢者的保障比率30%，這項規定是「下限」，實務上不少地方政府在規畫時，會讓社宅弱勢分配比率達40%以上。

營建署表示，主管機關還是可以因地制宜，提高照顧弱勢比率，但若法制上過度提升，反易造成民眾標籤化疑慮，徒增無謂爭議，目前是中央及地方合作，積極推動社宅的時期，尚不宜於急著提高弱勢保障比率。

營建署表示，目前社宅第一階段目標4萬戶，已於去年底達成，持續朝八年20萬戶目標努力。