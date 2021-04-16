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台商匯回境外資金 4月新增37億元

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

財政部本周公布最新境外資金匯回統計，近一個月（3月15日至4月14日）期間內，共新增28件申請案、共37億元新匯回金額，較上月表現成長五成，累計申請匯回金額已達2,409億元。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》從2019年8月15日上路，運用優惠稅率，吸引台商將海外資金匯回，並鼓勵將匯回資金用於本土實質投資，施行期間僅僅二年，於專法施行第一年提出申請，可享較優惠的8%稅率；於施行第二年申請，則是依10%稅率課稅。

根據財政部統計，專法施行的第一年，共吸引共2,166億元申請匯回，高出原本低推估的水準不少；不過從施行第二年開始，申請件數及金額都明顯下滑，最近一個月新提出的申請案為28件，新增37億元。

值得注意的是，雖然第二年各月的申請案件數、金額平均不若第一年表現，但本月新增金額，可說是施行第二年以來第三高，僅次於去年9月、今年1月表現，更較上月表現成長五成。累計至今年4月14日為止，透過專法申請回台的金額已達2,409億元，而完成申請程序後，實際經核准並回台的資金，則來到2,325億元。

財政部官員指出，第一年重點在吸引資金回台，第二年雖然優惠稅率調整，但第一年已匯回的資金，可持續投入廠房、設備等實質投資，擴大在台產能，再享退稅優惠；回顧去年表現，許多台商資金都是趕在7月、8月期間回台，搶搭最優惠稅率的末班車，預期第二年資金匯回申請案，可能也會有類似現象。

安侯建業會計師張芷指出，距離境外資金專法落日，只剩最後四個月，目前正在觀望的台商，仍有機會趕在最後的期限前，做出投資台灣的安排。

對於未來幾個月資金回流的金額，張芷認為可以樂觀以待，她指出，台灣的租稅環境，還是有一定的吸引力，譬如過去在美國深耕的台商，可能基於拜登稅改的不確定性，考慮趕搭境外資金專法的末班車，決定讓資金回台。

張芷表示，即便來到專法施行第二年，資金匯回稅率為10%，但若用於實質投資，獲得半額退稅，此筆資金相當於只課5%所得稅，或許引資表現可能不如第一年，但是仍具有一定的吸引力。

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