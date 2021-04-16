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專家預計 大陸今年吸收外資有望創歷史新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
專家預計今年大陸外貿、外資規模都將創歷史新高。 中新社資料照片
專家預計今年大陸外貿、外資規模都將創歷史新高。 中新社資料照片

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院對外貿易研究所所長梁明16日稱，今年預計大陸外貿、外資規模都將創歷史新高，吸收外資額預料將超過1,500億美元。

中新網報導，官方數據顯示，第1季大陸貨物貿易進出口總值年增29.2%，增速創2011年以來同期新高。其中，出口年增38.7%，進口年增19.3%，貿易順差比去年同期擴大690.6%。

與2019年同期相比，進出口、出口、進口分別增長20.5%、22.5%和18.2%，也處於較高水準。

同期，大陸實際使用外資金額年增39.9%，比2019年同期增長24.8%。大陸全國新設立外商投資企業超過1萬家，年增47.8%，比2019年同期增長6.7%。

梁明在第1季經濟形勢分析會上表示，第1季大陸外貿除規模擴大之外，結構也在優化，手機、電腦等宅經濟產品出口也未出現之前外界所擔心的大幅下降問題。在此情況下，中國大陸今年外貿創新高「不存在懸念」，只是額度大小的問題。保守估計，今年進出口正增長沒有問題。

他還表示，今年大陸吸收外資形勢整體比較樂觀。雖然其他國家還在復工復產，但其體制優勢仍與中國大陸有差別。因此，大陸吸收外資規模今年有可能創新高，全年利用外資超過1,500億美元「基本沒有問題」。

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