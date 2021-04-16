快訊

影／美警擊斃13歲男孩畫面曝！中槍前已舉高雙手投降

大高雄供水撐到何時？陳其邁：5月底可能進入紅色警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公布民版住宅法草案 民團籲社宅租金定價基準全國一致

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
社會住宅聯盟今公布民間版住宅法草案，提出四大修法重點，要求訂定全國一致性的社宅租金定價基準等，呼籲內政部正面回應。本報資料照片
社會住宅聯盟今公布民間版住宅法草案，提出四大修法重點，要求訂定全國一致性的社宅租金定價基準等，呼籲內政部正面回應。本報資料照片

社會住宅聯盟今邀請跨黨派立委，公布民間版住宅法草案，提出四大修法重點，要求訂定全國一致性的社宅租金定價基準等，呼籲內政部正面回應，並希望納入此次住宅法部分條文修正草案，一併處理。

住盟今舉行「民間版住宅法草案公布！呼籲內政部正面回應、納入修法」記者會，邀請民進黨立委江永昌、吳玉琴、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿等跨黨派立委，呼籲內政部正面回應民團所提住宅法修法；同時，有鑒於行政院日前通過住宅法第23條條文修正草案，盼透過擴大租金收入免稅額，提高民間參與「包租代管」的誘因，希望將民團版住宅法也納入修法。

民團住宅法草案提出四大修法重點，包括「強化社宅對弱勢與未設籍就學就業青年的保障」、「訂定全國一致性社宅租金定價基準」、「合理減免稅負以利社宅與包租代管推展」，以及「辦理弱勢基本居住水準調查及輔導改善」。

住盟呼籲，社會住宅的弱勢比例應做提升。另外，雖然住宅法明定要提供一定比例照顧外縣市未設籍的就學就業青年，但各地方政府多未落實，反倒有部分設定「當地區里保留戶」比例，甚至內政部也針對特定職業提出「警消社宅」，住盟認為，基於居住平等精神，除既有條文保障弱勢與外地就學就業者外，也應明訂社會住宅申請入住不得因職業、設籍區里差異給予不同待遇。

同時，住盟認為，各地方社會住宅租金計價方式有「一國多制」現象，為改進租金計價亂象並回歸可負擔精神，建議應由中央政府訂定全國一致的社會住宅租金定價基準。

住盟也建議，協助民間興辦社宅取得融資，應適用政府直接興辦社會住宅融資條件，並協助提供擔保；另外，住盟也認為，新建的集合住宅應強制辦理住宅性能評估，以落實居住品質與安全。住盟除了呼籲內政部正面回應民間版修法，也希望內政委員會在審查前可先行召開公聽會。

住宅法 社會住宅 租金

延伸閱讀

民進黨喊台鐵改革 民眾黨：多年全跳票

內政部轟北市：不當質疑中央社宅政策 只會加速民眾逃離

北市內湖瑞光社宅招租 明起開放申請

影／賴香伶泣訴：政府改革緩慢 罔顧人命

相關新聞

台灣前50大富豪涉內線交易？光寶集團宋恭源如何繞路買自家股票

歷年來投保中心幫小股東訴訟的案件，內線交易就佔了三成，近期的光寶集團旗下敦南案，大股東變假外資，連投保中心都直呼前所未見。洗錢防制趨嚴，檢調嚴查內線交易，能減少金融犯罪嗎？

公布民版住宅法草案 民團籲社宅租金定價基準全國一致

社會住宅聯盟今邀請跨黨派立委，公布民間版住宅法草案，提出四大修法重點，要求訂定全國一致性的社宅租金定價基準等，呼籲內政部...

立法限制投機性交易！陶德不只是拜登摯友 更讓華爾街投銀火大

美國總統拜登指派前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）率團訪台，在國內和兩岸都引發關注，陶德此行之所以成為鎂光燈焦點，原因不外乎他是拜登摯友的特殊身分，但其實金管會今年要求六家「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）增提資本，並進行壓力測試強化監理，許多存股族還擔心銀行綁手綁腳，配息因此減少，這一切也跟陶德有關。

油價漲幅擴大！估下周汽、柴油調漲0.3元及0.5元

由於美國商用原油庫存降幅大於預期，預估下周汽、柴油零售價格每公升上漲0.3元及0.5元，漲幅又再較昨日擴大，實際調整金額...

上市董事總酬勞 40家發放逾億元

臺灣證券交易所、櫃買中心昨（15）日公布2020年上市櫃公司董事酬金概況，平均每位董事酬金領取金額來比較，中信金以5,7...

接見美國訪問團 蔡總統：盡速重啟TIFA對話

美國總統拜登派遣資深訪團來台，蔡總統昨（15）日於總統府接見美國前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）訪問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。