公布民版住宅法草案 民團籲社宅租金定價基準全國一致

社會住宅聯盟今邀請跨黨派立委，公布民間版住宅法草案，提出四大修法重點，要求訂定全國一致性的社宅租金定價基準等，呼籲內政部正面回應，並希望納入此次住宅法部分條文修正草案，一併處理。

住盟今舉行「民間版住宅法草案公布！呼籲內政部正面回應、納入修法」記者會，邀請民進黨立委江永昌、吳玉琴、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿等跨黨派立委，呼籲內政部正面回應民團所提住宅法修法；同時，有鑒於行政院日前通過住宅法第23條條文修正草案，盼透過擴大租金收入免稅額，提高民間參與「包租代管」的誘因，希望將民團版住宅法也納入修法。

民團住宅法草案提出四大修法重點，包括「強化社宅對弱勢與未設籍就學就業青年的保障」、「訂定全國一致性社宅租金定價基準」、「合理減免稅負以利社宅與包租代管推展」，以及「辦理弱勢基本居住水準調查及輔導改善」。

住盟呼籲，社會住宅的弱勢比例應做提升。另外，雖然住宅法明定要提供一定比例照顧外縣市未設籍的就學就業青年，但各地方政府多未落實，反倒有部分設定「當地區里保留戶」比例，甚至內政部也針對特定職業提出「警消社宅」，住盟認為，基於居住平等精神，除既有條文保障弱勢與外地就學就業者外，也應明訂社會住宅申請入住不得因職業、設籍區里差異給予不同待遇。

同時，住盟認為，各地方社會住宅租金計價方式有「一國多制」現象，為改進租金計價亂象並回歸可負擔精神，建議應由中央政府訂定全國一致的社會住宅租金定價基準。

住盟也建議，協助民間興辦社宅取得融資，應適用政府直接興辦社會住宅融資條件，並協助提供擔保；另外，住盟也認為，新建的集合住宅應強制辦理住宅性能評估，以落實居住品質與安全。住盟除了呼籲內政部正面回應民間版修法，也希望內政委員會在審查前可先行召開公聽會。