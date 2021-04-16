美國全心醫藥生技宣布 完成18億元A輪募資

來自台灣，以首見新藥研發為主的美國全心醫藥生技公司，今（16）日宣布完成6,300萬美元（約新台幣18億元）的A輪募資，繼續邁向國際舞台。

全心醫藥生技公司是一家私人生物技術公司，總部位於舊金山灣區，子公司位在台北，公司致力於開發新型免疫療法，用於治療醫療需求高度未滿足的免疫性疾病。該公司利用其對PSGL-1免疫檢查點調節蛋白作用的深刻了解，開發了一個治療T細胞引發之免疫疾病的平台。

全心醫藥表示，該公司去年12月宣佈由aMoon Fund領投、BVF Partners共同參與，完成A 輪第一階段3,000萬美元的募資後，又計畫在第二階段時再募資2,000萬美元。現在該公司已超額完成第二階段目標，籌集了3,300萬美元，使 A 輪募資總額達到6,300 萬美元，同時第二階段引入機構投資者CAM Capital參與投資。

此輪募資將用於繼續實施新的開發策略，聚焦於針對免疫疾病的PSGL-1免疫檢查點調節蛋白（Checkpoint Regulator）計畫，尋求應用在多種適應症，成為治療各種不同免疫性疾病的平臺。

全心醫藥總裁總裁兼執行長周慧泉表示：「全心醫藥生技的蜕變是一個台灣人的故事」。過去公司屢次受到挑戰，現在很高興由於新的領導團隊帶動，完成了這次超額認購的募資，有更多的國際投資者的支持，除了為公司未來發展奠定更穩固的基礎，也給了公司在台灣研發的成果一個很大的肯定，全心醫藥現在擁有所需的資金，可以實現「產品中的產品」（Pipeline in a Product）的願景，加快為多種病症的病患提供治療方法。

全心醫藥的先導候選藥物neihulizumab，剛於今年3月獲得美國食品藥物管理局（FDA）快速審查認定，用於治療類固醇難治性急性移植物抗宿主病（SR-aGVHD），這項積極正面的發展，得利於公司過去一年採取的變革措施，包括聘請國際公認的生技業資深領導專家擔任新董事會成員，和前羅氏技術營運總裁楊育民董事長搭配，並將領導權完全交給現任總裁兼執行長周慧泉。

周慧泉的生技業資歷豐富，在加入全心醫藥之前，是拜耳製藥生技營運的全球總裁，在藥物開發及生技營運創建有眾多成功經驗。周博士放下光環，將她在歐美事業的成就投注在這一個來自台灣的公司，將生技界對她的注意力帶到全心醫藥生技，並吸引在美國的精英加入執行團隊，與在台灣的研發隊伍銜接，跨越國際共同合作。在她的領導下，全心醫藥針對免疫疾病領域的藥物開發，在一年内引起國際生技界、醫藥界及金融界多方的矚目。

aMoon 是一具領導地位的醫療科技和生命科學創投基金，總部位於以色列，管理資產超過11億美元，是以色列最大的醫療科技創投基金。aMoon與傑出的企業家合作，利用突破性的科學技術來改變醫療保健並加速治癒。BVF 成立於1993年，總部位於舊金山灣區，是公認的生技領域中最資深、最成功的機構投資者之一。CAM Capital 是一家總部位於紐約市的機構投資者，對上市前及上市後生物技術公司投資有深厚經驗，是美國有名的跨界投資公司。