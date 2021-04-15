職災傷病給付加碼！ 職災保險保護法拚勞動節前三讀

立法院社福及衛環委員會今（15）日初審通過《勞工職業災害保險及保護法》草案，今日初審通過傷病給付將加碼，職業傷病給付前2個月將以投保薪資100%給付。朝野立委有共識，該草案力拚在五一勞動節前三讀通過。

勞動部官員解釋，政院版規畫的各項給付，是以發生職災前6個月平均投保薪資為計算基礎。政院版的傷病給付是2年內每月給付平均投保薪資的70%，昨日通過的方案是，職災發生前2個月將以投保薪資100%給付，第3個月起以投保薪資70%給付。

據勞動部統計，勞工領取傷病給付多為69天至70天，前2個月投保薪資100%給付可望涵蓋多數勞工需求，初估增加約6億元支出。

政院版本已明訂受僱於領有執業證照、依法已辦理登記或設有稅籍之雇主、勞動基準法規定之技術生、事業單位之養成工、見習生及其他與技術生性質相類之人、及建教生為強制納保對象。除了4人以下公司受僱員工強制納保外，立法院初審通過，再將家庭幫傭及看護工納入，包括25萬名外籍看護工也納入強制投保對象。

針對罰則，初審也通過政院版本，明定雇主若未依勞工投保職災保險，處新台幣2萬元 以上10萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，應按次處罰。