央行悼念歐元之父：孟岱爾曾稱讚台灣穩健的匯率操作

中央銀行今（15）日在粉絲專頁上發布貼文，悼念歐元之父孟岱爾（Mundell），文中還特別提到，2005年他來台訪問時，曾稱讚台灣在亞洲金融危機時新台幣匯率的穩健操作。

央行貼文指出，今(2021)年4月4日，1999年諾貝爾經濟學獎得主、被譽為「歐元之父」（fathers of the euro）的著名加拿大籍經濟學家Robert Mundell逝世，享壽88歲。

Mundell在國際經濟學領域成就斐然，其思想形塑了20世紀的國際經濟學課程；另一位諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman，曾將Mundell譽為「此領域的巨擘」（giant of the field）。

央行指出，如今，一代經濟學大師Mundell於人生舞台光榮謝幕，諸多中央銀行家與經濟學家紛紛對其貢獻表達敬意，並為其離世感到遺憾。ECB總裁Christine Lagarde表示，她為Mundell的逝世而悲痛，其對最適通貨區（optimal currency areas）具有遠見的研究，是歐洲貨幣聯盟（monetary union）知識基礎的關鍵；IMF執行長Kristalina Georgieva則表示，Mundell為「經濟學巨擘」（giant in economics）與知識先鋒（intellectual pioneer），留下了永恆遺產。

1960年代初期，Mundell發表了幾篇極具影響力的系列研究，同期間IMF研究人員Marcus Fleming也自行發展出極為相似的模型—這就是後來經濟學界大家所熟知的Mundell-Fleming模型。

Mundell-Fleming模型是將傳統IS-LM模型，拓展為涵蓋國際收支的開放經濟模型；Mundell特別指出，當資本可自由移動，在浮動匯率制度下，貨幣政策的效力較大，財政政策則否；固定匯率制度下則相反。

此模型衍生出國際經濟學中著名的三難困境（trilemma），又謂「不可能的三位一體」（impossible trinity）—政策當局無法同時實現固定匯率（fixed exchange rate）、資本自由移動（free capital movement）、貨幣政策自主性（monetary policy autonomy），至多僅能三者擇二。

關於最適通貨區理論，Mundell指出，共同通貨（common currency）的優點，在於降低貿易的交易成本（transaction costs），並減少相對價格的不確定性；然而，採用共同通貨的區域內，少了匯率作為緩衝，當發生不對稱衝擊（asymmetric shocks）時，便可能損及特定地區的福祉。對此，Mundell主張，只要生產要素（尤其是勞動力）能自由移動，便能消除這種問題，各國便能獲益於共同通貨。Mundell對最適通貨區的想法，對歐元區的成立影響甚深，遂博得「歐元之父」美譽。

央行表示，在歷年數十位諾貝爾經濟學獎得主中，美國人占大多數，加拿大人在其中是鳳毛麟角；不過，Mundell當初獲獎，或許正是因為「加拿大經驗」。早年各國廣泛採取資本管制，但Mundell的家鄉加拿大，卻是個特例—資本可在美加兩國間自由移動；同期間原本加元隨布列敦森林制度（Bretton Woods system）釘住美元，後來加拿大為追求貨幣政策自主性，加元兌美元改採自由浮動。

Mundell身為加拿大人，較能想像開放資本自由移動時所面臨的問題；實際上，還有許多鑽研國際經濟學、貢獻良多的學者都是加拿大人。後來，隨著國際資本市場開放與布列敦森林制度崩潰，Mundell的高瞻遠矚的分析愈顯重要，因為浮動匯率與資本高度移動，正是許多國家後來面臨的情況。

央行說，Mundell相當重視匯率穩定的益處，認為匯率波動是1997年亞洲金融危機與2008年全球金融危機的原因之一；2005年他來台訪問時，曾稱讚台灣在亞洲金融危機時新台幣匯率的穩健操作，一路緊釘美元、但允許適度浮動，這種動態穩定是不錯的外匯管理策略。此外，他也主張建立全球固定匯率制度（global system of fixed exchange rates），或由美元、歐元、人民幣共組大通貨區（big currency area），如果這3種通貨間有固定的匯率，將能使全球各國受益，並可促進全球經濟維持健全發展。不過，Mundell與世長辭，這項涉及層面極為廣泛的理想，也成了他的未竟之業。

Mundell的三難困境思維，似乎正面臨前所未有的挑戰。例如倫敦商學院經濟學家Hélène Rey就認為，由於全球金融循環（global financial cycle），各國會受大國貨幣政策外溢效應（spillover effect）影響，即使採浮動匯率制度，亦無法獲得貨幣政策自主性，除非對資本移動加以管理。