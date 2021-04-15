快訊

打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

YouTube在台推「創作者新星計畫」 培養未來網紅

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

疫情讓更多觀眾轉往線上觀看影音內容以滿足學習、娛樂等多元需求；加上台灣產業致力發展數位經濟，無論是個人或企業品牌都更重視網路社群經營，YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆宣布，為了讓更多人學習影音創作的入門技能，YouTube在台灣推出「創作者新星計畫」，分享打造成功 YouTube 頻道的秘訣，透過實體與線上課程協助創作新手，或預計在YouTube發展影音內容的中小企業增加影音創作技能，進而提升個人與品牌的市場競爭力。

YouTube相關計畫獲得經濟部支援，16日起將在林口新創園區開設實體課程，讓參與的創作者們能免費利用攝影棚與創作空間，進行面對面交流。課程也以線上直播的方式，幫助YouTube創作新鮮人入手。YouTube找來多頻道聯播網夥伴iKala旗下的KOL Radar網紅雷達專家、有經驗的台灣與香港創作者擔任講師，分享第一手的經驗與觀察。

創作者新星計畫將依序在今年4月、6月、8月及10月開設四堂課程，提供影音創作理論及實務操作學習資源，包含：「從零開始建立你的YouTube頻道」、「內容創作與頻道營利模式實戰解析」，以及「創造粉絲高互動」、「YouTube 收入與會員制度介紹」等，並邀請百萬訂閱創作者完整剖析頻道經營從無到有的創作歷程，帶領「新星」創作者逐步成長；iKala也將分享後台數據分析洞察及品牌合作與營利變現技能，讓創作者掌握YouTube相關商業模式。完成四堂課程的學員將可具備影音創作的技能、了解YouTube頻道會員運作方式，以及如何建立個人品牌。

創作者新星計畫即日起開放報名，無論是正準備經營頻道的個人或企業，以及頻道剛起步希望進一步成長的創作者都可至官方網站報名。這次的計畫為了確保創作新手參與每堂課後在經營頻道上有所進展，必須完成「指定作業」並經YouTube檢核後才能報名下一堂課程；4月到10月課程期間都可以隨時報名參加，只要報名時提供前面課程的「指定作業」並通過檢核，便可參與後續課程。在完成所有課程後．學員將獲得「影音創作技能徽章」，有機會進一步參與 YouTube推出的進階課程與創作者社群活動。

YouTube

延伸閱讀

美女主播穿搭高EQ 網友驚嘆飄仙氣

哺乳遭嗆「暴露隱私部位」　辣媽網紅反擊：是我把寶寶養大的驕傲部位

YouTube幫創作新鮮人免費開課 實體線上並進

公務員參訪「17直播」學當網紅？ 綠委：我們需要的是知識型

相關新聞

蘇揆接見陶德訪團 盼重啟TIFA談判、簽FTA

行政院長蘇貞昌今（15）日下午於院內接見美國前聯邦參議員陶德訪團，發言人羅秉成轉述，蘇揆在會中除說明台灣的防疫成果，以及...

去年退伍還未找到工作？ 勞動部協助媒合還給獎金

勞動部勞動力發展署中彰投分署推動「青年職得好評試辦計畫」協助15至29歲且連續失業6個月以上的青年釐清自己的職涯目標，並...

小螺絲立大功 金屬製品業從員工人數全國製造業第二

經濟部統計處今（15）日公布最新產業經濟統計，其中分析2019年台灣90,424家製造業工廠中有22,370家是金屬製品...

蘇貞昌：台灣對中國投資比重 去年大幅降至33%

行政院長蘇貞昌今天表示，台灣對中國投資占整個對外投資的比重，從2010年曾高達84%，去年已大幅降低到33%

蘇貞昌：111年預算籌編 貫徹零基預算精神

行政院長蘇貞昌今天表示，111年度中央及地方政府預算籌編原則，因後疫情時代全球仍存有不確定的經濟風險，各部會仍應貫徹零基...

工總改選王文淵可望連任理事長 籲政府改善兩岸關係

工業總會今舉行會員大會，改選理監事，現任理事長、台塑集團總裁王文淵可望順利連任。王文淵表示，兩岸關係持續緊張，欠缺對話管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。