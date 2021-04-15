YouTube在台推「創作者新星計畫」 培養未來網紅

疫情讓更多觀眾轉往線上觀看影音內容以滿足學習、娛樂等多元需求；加上台灣產業致力發展數位經濟，無論是個人或企業品牌都更重視網路社群經營，YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆宣布，為了讓更多人學習影音創作的入門技能，YouTube在台灣推出「創作者新星計畫」，分享打造成功 YouTube 頻道的秘訣，透過實體與線上課程協助創作新手，或預計在YouTube發展影音內容的中小企業增加影音創作技能，進而提升個人與品牌的市場競爭力。

YouTube相關計畫獲得經濟部支援，16日起將在林口新創園區開設實體課程，讓參與的創作者們能免費利用攝影棚與創作空間，進行面對面交流。課程也以線上直播的方式，幫助YouTube創作新鮮人入手。YouTube找來多頻道聯播網夥伴iKala旗下的KOL Radar網紅雷達專家、有經驗的台灣與香港創作者擔任講師，分享第一手的經驗與觀察。

創作者新星計畫將依序在今年4月、6月、8月及10月開設四堂課程，提供影音創作理論及實務操作學習資源，包含：「從零開始建立你的YouTube頻道」、「內容創作與頻道營利模式實戰解析」，以及「創造粉絲高互動」、「YouTube 收入與會員制度介紹」等，並邀請百萬訂閱創作者完整剖析頻道經營從無到有的創作歷程，帶領「新星」創作者逐步成長；iKala也將分享後台數據分析洞察及品牌合作與營利變現技能，讓創作者掌握YouTube相關商業模式。完成四堂課程的學員將可具備影音創作的技能、了解YouTube頻道會員運作方式，以及如何建立個人品牌。

創作者新星計畫即日起開放報名，無論是正準備經營頻道的個人或企業，以及頻道剛起步希望進一步成長的創作者都可至官方網站報名。這次的計畫為了確保創作新手參與每堂課後在經營頻道上有所進展，必須完成「指定作業」並經YouTube檢核後才能報名下一堂課程；4月到10月課程期間都可以隨時報名參加，只要報名時提供前面課程的「指定作業」並通過檢核，便可參與後續課程。在完成所有課程後．學員將獲得「影音創作技能徽章」，有機會進一步參與 YouTube推出的進階課程與創作者社群活動。