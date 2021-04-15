蘇揆接見陶德訪團 盼重啟TIFA談判、簽FTA

行政院長蘇貞昌今（15）日下午於院內接見美國前聯邦參議員陶德訪團，發言人羅秉成轉述，蘇揆在會中除說明台灣的防疫成果，以及在疫情下的經濟表現仍非常好，並強調國人殷盼能重啟「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）談判，及簽署自由貿易協定（FTA）。

美國總統拜登（Joe Biden）指派老友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）率團訪台，訪團成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）及美國國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利（Dan Biers）。

羅秉成會後轉述指出，蘇揆在會中竭誠歡迎陶德訪團訪台，此重量級訪團的組成，代表美國對台灣的重視，是跨黨派對台灣的支持，在會談過程中，雙方也交換彼此相關關切的議題，包括經貿、氣候變遷等，美方也提到現今的疫情與經濟表現情形。

羅秉成轉述，蘇揆也向訪團說明，台灣在全球受疫情肆虐的嚴峻時刻，如此與中國大陸這麼短的距離，一開始還被形容成可能是危害最嚴重的國家，但在全體一心、蔡總統領導下，台灣的疫情控制地非常好，也被美媒評為世外桃源。蘇揆說，換言之，當台灣實現了最安全的國家，也就能把經濟表現做到最好。他說，阿米塔吉席間也關心並請蘇揆分析TIFA等經貿議題，蘇揆重視地表示，台美有長期友誼，在《台灣關係法》42周年前夕，訪團的到來，也代表台美關係在經貿關係上應更進一步對話。蘇揆表示，尤其國人殷盼台美能重啟TIFA談判，也能夠協商簽署FTA，這些都是能促進台美共同繁榮，也肯定台美在民主、人權、法治等共同價值上，能在共有、共利情形下，推動、深化兩國台美關係。

蘇揆也提及，台灣即使受疫情影響，經濟表現非常亮眼，如去年GDP成長達3.11%，是已開發國家中成績最好者，明年也預估有4.64%，且可能會更好，這除了靠台灣防疫成功、國人努力外，美方對台灣包含國防的關心、台美人民友誼等，都能支持台灣在區域安全上扮演重要角色，盼美方對台灣在未來參與國際經貿組織上，能予以支持及肯定。

對於氣候變遷議題，蘇揆也表示此為台灣非常重視的議題，他知道拜登政府的每個閣員施政，一定會把氣候變遷作為重要施政項目，台灣也不例外。蘇揆說，台灣也正面對極端形氣候影響，例如台灣自去年起，因沒下雨、沒颱風，正飽受旱災之苦，這就是顯例。蘇揆說，在地球村內，沒人可以置身事外，在這情形下，台灣作為國際一份子，也努力要達到關於碳排放減少，或努力在能源轉型上，能達到增氣、減媒，來減少空汙與碳排放，這樣的政策，也獲得國人的支持，希望能在這樣的政策執行下，善盡台灣的國際角色。