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打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

立凱電股東會通過減資 將配合客戶海外設廠

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

立凱電（5227）董事長張聖時表示，雖然目前部分營收來源為20餘家客戶的測試訂單，但手上已有幾個客戶接近量產進度，例如南韓電池大廠LG化學等。預計2024-2025年將配合儲能、電動車客戶於海外擴產、設廠。

立凱電目前合作測試鋰電池材料的客戶，包括歐美日韓的汽車公司、電池公司與固態電池公司。不過，由於電動車與儲能客戶都需要數年時間發展與驗證測試，因此目前的客戶約需2-3年的時間，才會逐步進入量產。

張聖時指出，預計未來一兩年，將在美國、歐洲、東南亞當地配合客戶就近設廠，目前規劃會有三種方式，第一，為自己募集資金，第二為合資，第三則為授權。

該公司今（15）日舉辦股東會，並通過擬辦理減資彌補虧損案、擬辦理私募普通股增資案等。在今日股東會上也強調，包含張聖時等高階主管在內均為中華民國國籍、工廠在台灣，截至2020年12月31日止現金餘額3.18億元，加上可動用銀行借款額度尚有3.72億元，營運資金來源合計約6.9億元，手上現金充沛。

2035年全球將禁止生產燃油車，屆時，電動車的售價將會比汽油車便宜許多，且充電速度更快，在這波長期的趨勢主軸下，張聖時表示，各國都積極卡位布局專利與技術、目標建立自主的電池供應鏈，「沒有一國家會放棄鋰鐵電池」。

電池約占電動車製造成本的40%，是主要關鍵零組件。因此張聖時表示，鋰鐵電池產業屬於材料，台灣廠有涉獵的企業很少，不過這個產業是全球關注的焦點，巴黎氣候協定更是快速推動鋰鐵電池產業發展，近四年來，歐洲已有22家固態電池芯公司。

此外，在美國方面，因在前任總統川普時退出巴黎氣候協定，因此美國本土鮮少電芯跟電池材料公司，在拜登總統近期上任後，不僅重回巴黎氣候協定，另外也要求美國政府檢討半導體、稀土、鋰電池、藥品需要在美國恢復供應鏈的政策，這就意味著拜登要求在美國生產儲能、電動車一條龍供應鏈。

張聖時表示，各國無不加速目標建立自主的電池供應鏈，以與目前在全球電動車電池市場市占率最高的中國大陸相抗衡。

電動車

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