水情持續惡化恐改「供四停三」？ 經濟部：目前沒討論

針對艱困水情的配套措施，經濟部政務次長曾文生今（15）日在立法院內政委員會表示，基本上到7月底的分區供水方案都是「供五停二」，目前沒討論「供四停三」或其他方案。

立法院內政委員會今天邀請內政部部長徐國勇及營建署署長吳欣修就公共污水處理廠再生水推動等計畫進行報告並備詢，包括經濟部次長曾文生、水利署署長賴建信也列席備詢。

由於目前苗栗、台中（含北彰化）地區水情燈號4月6日已轉為「分區供水」紅燈，並啟動「供五停二」模式，國民黨立委江啟臣質詢指出，萬一老天爺遲遲不下雨，供五停二已經發生，最糟最糟的情形又是什麼？是不是要進入「供四停三」？

曾文生答詢時表示，因應艱困水情，旱災中央災害應變中心已規劃各項配套，就算遲未有雨，基本上到7月底為止的分區供水方案都是「供五停二」，目前沒討論「供四停三」或其他方案。

通常「供五停二」平均可節水15%，而水情燈號轉紅燈就會採取「供五停二」，目前下一波調整燈號機率較高是橙燈縣市，包括：新竹縣市、嘉義縣市、台南市、高雄市。

經濟部長王美花明（16）日也將親自召開旱災應變會議，並依照中部地區缺水情形，確定供五停二節水成效是否有達到預期的節水15%。